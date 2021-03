Salaya anima a la población a acudir al cribado masivo para localizar nuevos casos

Ep

El alcalde de Cáceres ha animado a la población a acudir al cribado masivo que se va a llevar a cabo en el hospital Nuestra Señora de la Montaña desde este martes y hasta el viernes, en horario de 15,30 a 20,00 horas.

"Buscamos casos para anticiparnos a los brotes e intentamos localizar los positivos cuanto antes", ha subrayado el regidor, que ha pedido a todos los concejales de su equipo de Gobierno que acudan a realizarse la prueba.

"Yo no me la haré porque me han hecho una PCR hace unos días y sería abusar", ha explicado el regidor que se ha incorporado este martes a su agenda institucional tras estar la semana pasada ingresado en el hospital por una infección de garganta que se complicó.

En este sentido, ha deseado que no se localicen nuevos casos en la ciudad, porque sería una buena señal de la evolución de la pandemia, y ha pedido a los cacereños que acudan a hacerse la prueba que tengan "un poco de paciencia" si hay que hacer colas de espera.

"Les pido a los cacereños que colaboren porque somos una de las ciudades de España que mejores datos de coronavirus tiene y tenemos que aguantar así por todos los medios", ha asegurado.

Respecto a si hay que flexibilizar algunas de las medidas que afectan al aforo y al horario en la hostelería o el comercio teniendo en cuenta la mejoría de los datos, el alcalde cacereño ha insistido en que tiene "total confianza" en las autoridades sanitarias que están marcando los tiempos de la desescalada y las medidas porque están funcionando.

De cara a la Semana Santa, ha recalcado que hay que tener "mucho cuidado" y cumplir todas las medidas para que luego no pase factura. Así, ha hecho un llamamiento a la población para que cumpla las normas establecidas en la hostelería "sin comprometer a nadie" ni "convertir a los camareros en policías".