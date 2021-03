Comienzan obras para recuperar calle Castillo de Cáceres, que lucirá nueva imagen

Ep

Las obras para recuperar estéticamente la calle Castillo de Cáceres han comenzado este martes para mejorar la apariencia de las fachadas de esta vía que comunica la calle Parras con la parte alta del entorno de las conocidas como casas baratas y que cuenta con una arquitectura muy peculiar.



Se trata de una vía que será regenerada con la limpieza de las fachadas, cambio de canalones, ocultación de aparatos de aire acondicionado, instalación de mobiliario urbano y decoraciones florales para embellecer esta calle formada por un entramado de escaleras y arcos y muy poco conocida y transitada por los cacereños.

En el caso de las viviendas muy deterioradas de casas no habitadas, se cubrirán con una lona con una imagen integrada en el paisaje general.



El presupuesto de la obra, que se llevará a cabo a través del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica es de 40.000 euros y la ejecutará la empresa Construccioes Abreu SA en un periodo estipulado de tres meses.

El objetivo es que las viviendas de la veintena de vecinos que viven en esta calle mantengan un aspecto razonablemente uniforme y se recupere el aspecto tradicional de esta zona.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, y el concejal de Patrimonio, José Ramón Bello, han visitado este martes la zona donde se actuará en casi todas las fachadas donde los vecinos han querido conveniar para participar en esta iniciativa, que han sido casi todos a excepción de tres de ellos.



La obra, que fue una propuesta del concejal no adscrito Teófilo Amores, será financiada por el Consorcio y los vecinos lo que asumen es un compromiso de colaboración en el mantenimiento posterior de una serie de elementos que se van a ir colocando.

El principal son flores en las fachadas como las que se han colocado en el balcón del Ayuntamiento, "lo que es atractivo para los turistas y familiar para los vecinos y vecinas, y ellos se van a encargar de su mantenimiento".



De momento, se trata de una intervención meramente estética pero la idea es que se consiga una rehabilitación urbana de esta zona que irá mucho más allá, en cuanto a la organización de actividades y la creación de un tejido vecinal.

"También queremos que haya otra fase y esperamos que en 2022 podamos intervenir también en el suelo, y buscar una fórmula que la haga más accesible teniendo en cuenta todas sus dificultades actuales", ha explicado Salaya.



La rehabilitación se ha diseñado con la participación de los vecinos con lo que se ha iniciado un tipo de actuación urbanística "novedosa", que es el concurso público-privado para conseguir que desde lo público se puedan intervenir en fachadas, que es una cuestión que no resulta fácil y encuentra muchas dificultades legales. "Aquí hemos encontrado una fórmula que va a ser muy positiva", ha subrayado el primer edil.



Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Ramón Bello, ha explicado que la calle Castillo debe su nombre a un topónimo que hace referencia a la existencia de una torre.

La calle unía el centro histórico con la parte alta de la ciudad que empieza a crecer a partir del siglo XIX y que conserva una arquitectura popular que prácticamente se ha perdido en el resto de Cáceres.



El actual estado de la calle "anima a no subir por ella", ha indicado Bello, que incide en que el objetivo es que la gente sienta curiosidad por este espacio y que sea patrimonio de toda la ciudad.

"Mucha gente reconoce que no conoce esta calle", ha indicado el edil, que ha explicado que la actuación pretende animar al viandante a atravesar la calle en lugar de bordearla.



Bello ha concluido que "es una experiencia en regeneración urbana muy interesante que va a marcar el camino para poder intervenir en fachadas y recuperar elementos del patrimonio para el disfrute de todos los cacereños".



ALGUNAS CRÍTICAS



A las críticas de Ciudadanos (Cs) de que no se ha contado con la opinión de los residentes, Salaya ha reconocido que "siempre hay algún vecino que no está contento con las actuaciones y siempre hay una portavoz de Ciudadanos dispuesta a escuchar a cualquier vecino sin preguntarse si es la opinión mayoritaria o no lo es".



Así, ha defendido que esta intervención del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica "se ha hecho razonablemente bien" aunque no se ha podido hacer el proceso de participación ciudadana deseable porque se sobrevino la pandemia y el posterior confinamiento de la población.



Salaya ha recordado que cuando ya se tenía redactado el proyecto se llevó a cabo una reunión con los vecinos para matizar y mejorar algunos aspectos.

Y, ha afirmado que "casi todos los vecinos han firmado y están de acuerdo con la actuación por lo que hay poco más que decir", añadiendo que "lo que si hago es invitar a la portavoz de Ciudadanos a que colabore más lealmente en el Consorcio y que haga sus aportaciones allí".