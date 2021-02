Pleno de Cáceres aprueba la modificación Ordenanza Limpieza Viaria y Gestión de Residuos

Ep.



El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves, por unanimidad de todos los grupos, la modificación de la Ordenanza de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos de la ciudad que, entre otras cuestiones, recoge la obligatoriedad de que los dueños de los perros limpien los excrementos y disuelvan la orina que sus mascotas dejan en la vía pública, en el mobiliario urbano o en las fachadas de los edificios.



Esta medida ya es obligatoria en otras capitales de provincia como Las Palmas de Gran Canaria, Jaén, Huesca, Cádiz, Almería o Alicante y ahora se incorpora también a la normativa de limpieza viaria de Cáceres.



Así, cuando entre en vigor la nueva ordenanza tras su exposición pública durante un mes, el que pasee con una mascota estará obligado a retirar los excrementos y, además, a llevar un envase con agua o algún producto de limpieza para eliminar la orina depositada por el perro. De no hacerlo, el ciudadano se expone a multas de entre 100 y 750 euros.



La nueva ordenanza, que además servirá de base al próximo pliego de contratación del servicio de limpieza viaria que vence en junio, incluye propuestas de colectivos y ciudadanos, recoge algunas actualizaciones referentes a la gestión de bio residuos --con la instalación de los contenederos marrones para depositar residuos biodegradables--, la gestión de los residuos de obra, o cuestiones como la pegada de carteles en fachadas o en mobiliario.



Además, se regula también el horario en el que se puede depositar la basura en los contenedores que pasará a ser de 19,00 horas a 24,00 horas, con lo que se amplía esta franja respecto a la vigente actualmente. También se prohíbe regar las macetas en los balcones que depositen líquido en la vía pública, entre otros asuntos.



El concejal de Servicios Públicos, Andrés Licerán, ha destacado en su intervención en la sesión plenaria que esta nueva ordenanza sitúa a la ciudad como referente en la gestión de residuos en las ciudades de un tamaño similar, "una ciudad moderna, preocupada por el medio ambiente y en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030", ha indicado.



Una vez sea aprobada definitivamente la ordenanza, el compromiso es hacer una campaña de difusión y comunicación a la ciudadanía para que sea conocida por todos los ciudadano y empiece a aplicarse desde el primer día de su entrada en vigor.



OTROS ASUNTOS



El Pleno municipal de este mes de febrero, que se está celebrando de forma telemática, se ha dado el visto bueno a la aprobación de la modificación de la ordenanza de accesibilidad en lo que se refiere a las condiciones de acceso a aparcamientos para personas con discapacidad.



Además, se ha autorizado la renovación de la cesión gratuita, a favor de la Unión General de Trabajadores (UGT), de un inmueble situado en la calle Olmos que se destina como 'Museo de Historia del Movimiento Obrero en Extremadura'.



Al Pleno se ha incorporado la concejala del PP María Guardiola, que ha estado ausente varios meses por un problema de salud y, al inicio de la sesión, el alcalde, Luis Salaya, ha anunciado que está a la espera de los resultados de una PCR al presentar síntomas compatibles con la infección, aunque ha apostillado que "terminarán siendo unas anginas, como siempre".



No obstante, ha avanzado que tendrá que permanecer en casa un par de días hasta que le den los resultados, al tiempo que ha aclarado que "no" ha sido contacto estrecho de ningún positivo, si no que se le ha hecho la prueba por tener esos síntomas de congestión y dolor de garganta.