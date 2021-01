Cs Cáceres urge un cambio en ayudas a pymes y autónomos ante resultados convocatoria 2020

La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cáceres, Raquel Preciados, ha reclamado este martes al equipo de Gobierno que, tras los datos negativos de la convocatoria de subvenciones a pymes y autónomos en 2020, la nueva convocatoria tenga "una mayor dotación presupuestaria, más facilidades de ser presentadas y mayor agilidad en la tramitación" para que lleguen a más empresarios.

Y es que, según el informe remitido a los grupos de la oposición por la Concejalía de Economía sobre el balance de esta convocatoria, dotada con un millón de euros, las ayudas sólo han llegado a 1 de cada 4 empresarios de la ciudad.

"Nos parece un dato muy pesimista porque quiere decir que las ayudas que eran muy necesarias por la situación que estaban atravesando no han llegado a una mayoría de pymes y autónomos de la ciudad, y que el millón de euros consignado era insuficiente", ha reiterado Preciados.

En este informe se detalla que se presentaron 2.261 solicitudes, de la cuales 905 fueron resueltas y de ellas 713 fueron concedidas.

Asimismo, hubo 194 solicitudes que no han sido concedidas, de ellas 180 denegadas porque no cumplían los requisitos establecidos en la convocatoria y 14 que tienen resoluciones de archivo, lo que se traduce en un capital que está pendiente de retención por recursos y alegaciones de 6.496 euros, que están en vigor en la anualidad de 2021.

Además, hubo 1.354 que no se tramitaron porque se habían agotado los fondos, según informa la formación naranja.

A su entender, estas cifras ponen de manifiesto que las ayudas "no han resuelto en su gran mayoría el problema" de las empresas cacereñas derivada de la crisis provocada por la pandemia, porque solo ha llegado a 1 de cada 4 empresarios y autónomos, y el formato de la convocatoria, con registro telemático y requisitos complejos que se exigían, han provocado estos resultados.

De hecho, en la primera reunión mantenida con Cs para la aprobación del Presupuesto de 2021, el equipo de Gobierno ha planteado una nueva bolsa de ayudas y nuevas convocatorias ante las cuales, la formación naranja reclama que esas bases y convocatorias "sean más ágiles, fáciles de ser presentadas, dotadas presupuestariamente de una mayor cuantía y mayor agilidad en la tramitación para que no se demoren y lleguen al mayor número de pymes y autónomos posible".

Por tanto, "con estos datos tan negativos, el equipo de Gobierno debe hacer un análisis y una reflexión para que estos hechos no se vuelvan a repetir en 2021, un año en el que los empresarios no ven la luz al final del túnel y que sigue ahondando en la grave crisis económica que están sufriendo desde el inicio de la pandemia, por lo que no debemos caer en los mismos errores que en esta convocatoria", ha concluido Preciados.