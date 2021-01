PP Trujillo: La "falta de gestión" del PSOE "perjudica gravemente" a autónomos y pymes

El Partido Popular de la localidad cacereña de Trujillo ha criticado este lunes que la "falta de gestión y la falta de proyecto" del gobierno local del PSOE está "perjudicando gravemente a los autónomos y las pymes" del municipio, que "se están viendo solos ante la grave crisis económica" provocada por la pandemia de coronavirus.

De esta forma, la portavoz del PP de Trujillo, Inés Rubio, ha pedido al alcalde de la localidad, José Antonio Redondo, que "no engañe ni mienta más a los trujillanos para tapar su incapacidad al frente del consistorio, ya que no se lo merece", porque según ha señalado, el Ayuntamiento "no está intervenido, sino que está sometido a un Plan de Ajuste que no es lo mismo, debido a la nefasta gestión que arrastran las arcas municipales debido a los 12 años que estuvo el PSOE gobernando".

Así pues, a través de una nota de prensa, Rubio ha resaltado que si el Ayuntamiento estuviera intervenido, "el Gobierno de España y Ministerio de Hacienda hubieran tenido mucho que decir en los presupuestos del 2020, y esto no ha ocurrido", sino que según ha dicho, "lo único que está tratando de hacer Redondo ahora, es tapar su mala y nefasta gestión con el cuento de las cuentas".

Muestra de ello, según señala Rubio, es que 2020 ha sido un "año de políticas de titulares y escaparate, con mucha foto, pero poca acción política", tras lo que ha lamentado "Trujillo se muera mientras Redondo y su equipo no hacen nada", porque según apunta, "son incapaces de presupuestar iniciativas que ayuden a todos los sectores que lo están pasando mal, y que lo único que quieren es poder abrir sus negocios para sacar a delante a sus familias".

"Es inconcebible, y es un claro síntoma de que el PSOE está perdido y no tiene proyecto, que no hayan sido capaces de buscar la manera de ayudar a los autónomos y a las pymes locales", ha resaltado Inés Rubio, quien ha recordado que el PP "le ha puesto encima de la mesa numerosas propuestas como la supresión de impuestos y tasas locales, y no han sido capaces de llevarlas a cabo".

Ante esta situación la portavoz del PP local ha señalado que la "inoperancia y falta de actuación del PSOE", demuestra que el equipo de Gobierno en Trujillo "no está capacitado para estar al frente del Consistorio, ni está preparado para tomar decisiones y llevar a cabo medidas que ayuden a reactivar la economía", por lo que le ha pedido que "se pongan las pilas, que salgan a la calle y que escuchen las demandas y las necesidades de los trujillanos", ha sentenciado.