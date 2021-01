Cs presenta enmiendas a PGEx con inversiones para Cáceres por 32,8 millones de euros

Ciudadanos ha presentado enmiendas a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) que supondrían una inversión en Cáceres de 32,8 millones de euros, de los cuales 2,7 son en aquellos conceptos que ya tenía contemplada la Junta de Extremadura en el presupuesto de este año, y otros para proyectos no contemplados, como la construcción de un nuevo matadero en la capital cacereña, para lo que se pide una inversión bianual de 16 millones de euros.



La portavoz del Grupo Municipal, Raquel Preciados, ha detallado que en aquellos conceptos que ya tenía contemplada la Junta de Extremadura, se propone para el Hospital Universitario de Cáceres una partida de 3 millones de euros, en tres anualidades de un millón cada una (2021-2022-2023), para que, "de una vez por todas, podamos avanzar en su finalización", y para el Aeródromo de Cáceres una partida de 1.000.000 de euros.



Para el Consorcio Ciudad Monumental Histórica y Artística de Cáceres, se plantea una partida de 300.000 euros; para la reforma de la Avenida de Héroes de Baler una partida plurianual, de 400.000 euros para el 2021 y otros 400.000 euros para el 2022; y para la Oficina de Turismo de Cáceres una partida de 70.000 euros.



Además de estas propuestas, la formación naranja ha presentado enmiendas a proyectos no contemplados en el presupuesto, que "han caído en el olvido" y "son necesarios para la ciudad, por lo que deberían haber estado contemplados en él", ha asegurado la portavoz.



La reforma del Centro de Salud Plaza de Argel del SES, con una partida de un millón de euros; la redacción y ejecución del Programa Innova, una apuesta por la Innovación en Cáceres, con una dotación de 500.000 euros; y la creación del Museo de la Ciudad de Cáceres para lo que solicita una partida de 1,5 millones de euros, son otros de los proyectos recogidos en las enmiendas de Cs.



La creación de otra oficina de Turismo en la Plaza Mayor de Cáceres con un presupuesto de 400.000 euros, y un Centro de Recepción de Visitantes en Obispo Galarza con un presupuesto de 350.000 euros, son las dos aportaciones al sector del turismo, que "contribuirían a mejorar la atención a los turistas".



En las enmiendas de Cs, se incluye también la reforma del edificio del IES Universidad Laboral, con un presupuesto de 7 millones de euros; la creación de un 'Centro Joven' con un presupuesto de 950.000 euros; y la construcción de un nuevo matadero, con un presupuesto plurianual de 8 millones de euros para el 2021 y 8 millones de euros para 2022, "una infraestructura necesaria con la que no cuenta la ciudad".



"Aunque estamos en una situación complicada, se trata de importantes proyectos para la ciudad, algunos paralizados y otros que ni siquiera se contemplan, por lo que esperamos que estas enmiendas sean aceptadas e incorporadas las partidas a los presupuestos", ha concluido Preciados.