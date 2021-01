Rescatada una senderista en la sierra de Guijo de Santa Bárbara

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM) de Arenas de San Pedro (Ávila), junto con un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, han rescatado a una senderista que este pasado domingo no podía seguir caminando mientras hacía una ruta por el denominado Paraje de Mesas Altas, en el término municipal de Guijo de Santa Bárbara (Cáceres).



En concreto, la actuación tuvo lugar cuando en torno a las 14:50 horas, el EREIM de Arenas de San Pedro (Ávila) fue alertado de la existencia de una senderista que manifestaba haber sufrido un colapso en las piernas que le impedía seguir caminando, encontrándose en compañía de otra persona.



Así pues, de inmediato, los agentes, especialistas en rescates e intervenciones en montaña, fueron desplazados en un helicóptero del cuerpo hasta la zona indicada mediante coordenadas por los propios alertantes, siendo localizados en mitad del camino entre el refugio de montaña Los Brezos y el denominado Pico Estecillo.



De este modo, los agentes localizan desde el aire a los alertantes, comprobándose que no se hallaban en la senda, sino fuera de ella a distinto nivel, por lo que la aproximación con el helicóptero se hacía complicada, debiendo dejar a los especialistas del EREIM en el saliente de una roca.



Tras llegar hasta el lugar donde se encontraba la senderista accidentada, se pudo comprobar que no podía mover sus extremidades inferiores, siendo trasladada al lugar donde anteriormente habían sido dejados los especialistas para proceder a su rescate con mayor facilidad.



El traslado, a pesar de que eran unos 25 metros, fue laborioso, debido lo abrupto del terreno, al piorno existente y a las zonas de nieve blanda, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.



Después de conseguir llegar hasta el lugar de la recogida, mediante una difícil maniobra en la cual el helicóptero tuvo que realizar un apoyo parcial del patín derecho, la mujer fue introducida en el mismo, siendo trasladada hasta el Hospital de Navalmoral de la Mata (Cáceres).



Cabe mencionar que el acompañante, al hallarse en buen estado, fue recogido por los agentes y trasladado, junto al perro que les acompañaba, hasta el refugio de los Brezos.