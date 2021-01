Gobierno Cáceres busca acuerdo con oposición para ir a préstamo en los Presupuestos 2021

Ep

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres va a iniciar la próxima semana una ronda de contactos con los grupos de la oposición y los concejales no adscritos, a los que presentará un "primer" borrador de los Presupuestos de 2021 con el objetivo de alcanzar un consenso para ir a este préstamo.

El portavoz municipal, Andrés Licerán, no ha avanzado la cuantía de ese crédito porque, según ha explicado, el Gobierno local quiere acordar las necesidades prioritarias que necesita la ciudad para hacer frente a la crisis socio económica derivada de la pandemia, por lo que en función de las inversiones o planes de ayudas que se acuerden, se pediría una cantidad u otra.

Según el portavoz, "no descartamos la posibilidad de acudir a un crédito pero es importante que antes de avanzar una cantidad podamos acordar las acciones con el resto de grupos de la oposición. Creemos que es la manera de poder hacer frente a esas líneas importantes para nosotros en ese presupuesto, pero lo lógico es acordar con la oposición hasta dónde podemos endeudarnos para afrontarlo y llegar a un acuerdo en las acciones que hay que acometer" y, ese endeudamiento se pactará con la oposición.



Así, ese borrador de presupuestos "servirá de base" para la negociación con el resto de la Corporación y ha invitado a los grupos de la oposición "a sumarse a un presupuesto que la ciudad necesita".

"La ciudadanía nos pide a los responsables un esfuerzo de consenso para contener la sangría de la crisis socio económica que se prevé este año", ha resaltado el portavoz este viernes en una rueda de prensa online tras la reunión de la Junta de Gobierno local.



"El equipo de Gobierno va a trabajar para encontrar ese consenso", ha incidido Licerán que "no" renuncia a pactar con ninguno de los grupos representados en el Pleno municipal y los concejales no adscritos, por lo que ha pedido que se hagan propuestas para "acordar" un buen presupuesto para la ciudad.



Cabe recordar que el PSOE está en minoría con 9 de los 25 concejales de la Corporación, por lo que necesita de apoyos externos para sacar adelante las cuentas. En 2020, el presupuesto, que ascendió a unos 69,2 millones de euros, se aprobó con los votos de PSOE, Unidas Podemos y el concejal no adscrito, Teófilo Amores, mientras que PP, Ciudadanos (Cs) y los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz votaron en contra.



En cualquier caso, Licerán ha avanzado que las principales líneas de ese primer borrador serán un descenso en los ingresos del Ayuntamiento debido a la paralización de la economía durante 2020, lo que ha hecho que mermen los ingresos por impuestos, tasas o nuevas inversiones empresariales.



A pesar de ello, se incluirán medidas Covid para ayudar a las familias, pymes y autónomos que "peor lo están pasando" por lo que se incluirán partidas destinadas a estos colectivos, aunque tampoco ha especificado en qué cantidad.

La tercera línea es mantener la inversión y reforzar los servicios públicos de la ciudad porque "son los que nos han salvado de la situación", ha dicho Licerán, en alusión al funcionamiento de los servicios sociales y esenciales de la ciudad.



"Eso tiene que reflejarse en las cuentas de 2021 y para encajar el descenso de ingresos y las ayudas a empresas y familias, no descartamos la posibilidad de un posible endeudamiento para afrontar estas líneas", ha añadido.

Y, Licerán ha concluido que "creemos que ese endeudamiento debe ser pactado con la oposición para que sean unas cuentas lo más consolidadas, compartidas y acordadas posibles".