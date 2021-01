Los comerciantes de Cáceres optan por el cierre perimetral de la ciudad

Ep.



Representantes de seis asociaciones de comerciantes de Cáceres han mantenido este lunes una reunión con el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, al que le han pedido que traslade a la Junta de Extremadura sus peticiones entre las que se incluye la preferencia por un cierre perimetral de la ciudad para frenar los contagios por coronavirus, y no el cierre de algunos comercios y la hostelería, puesto que "eso no evita la movilidad de la gente" que puede seguir viajando a otras localidades.



Para ello, han propuesto que se aumenten los controles de salida y entrada a la ciudad para disuadir a la población de que se mueva a otras localidades y, mientras, el comercio y la hostelería podrían seguir abiertos con horarios restringidos, aforos reducidos y otras medidas que el colectivo acataría porque es "consciente" de la "grave situación sanitaria" que atraviesa la capital cacereña.



Además de esta propuesta, cuya decisión corresponde al Gobierno regional, los empresarios cacereños piden que se hagan públicos los estudios y "criterios" en los que se ha basado la Junta de Extremadura para tomar la decisión de cerrar durante siete días el comercio y la hostelería en la ciudad y por qué afecta a unas actividades sí y a otras no.



Que se articulen medidas sanitarias "más eficientes" como la realización de PCRs "urgentes" a todos los contactos de positivos y que se realice una segunda prueba a los diez días antes de que se produzca el desconfinamiento de la persona contagiada, son otras de las cuestiones que los empresarios han trasladado al regidor cacereño.



Así lo ha indicado la presidenta de la Asociación de Empresarios del Comercio en Cáceres (AECA), Paki Campos, que ha señalado que "ahora se están tardando muchos días en hacer las pruebas y la segunda PCR no se hace, por lo que puede haber gente que salga de casa siendo positivo todavía y siga contagiando".



AYUDAS REALES Y URGENTES



En la reunión con Salaya, que se ha producido de forma telemática con la asistencia también de la concejala de Comercio, María Ángeles Costa, han pedido también que el Ayuntamiento de Cáceres disponga ayudas "reales y urgentes" para los sectores más castigados por la pandemia, como el comercio y la hostelería, y que esas ayudas lleguen al máximo de empresarios de una forma "inmediata".



Según ha indicado Campos en declaraciones a Europa Press, también han pedido al regidor cacereño que se mejore la comunicación entre los empresarios y el ayuntamiento, en lo que respecta a la toma de decisiones y los mensajes que se trasladan a través de la Policía Local para acatar las medidas sanitarias, así como más control a la población para que se cumplan las normas.



Finalmente, han solicitado que el Consistorio ponga en marcha una campaña publicitaria dirigida a la recuperación de la confianza de los clientes en los negocios de la ciudad, y que se lleven a cabo acciones de concienciación de la sociedad de la situación de la pandemia y de las consecuencias sociales, sanitarias y económicas que conlleva esta situación.



A la reunión han asistido, además de AECA, empresarios de las asociaciones de zona como Astoria, Gómez Becerra, Rodríguez Moñino, la Plaza de los Maestros y Obispo Galarza. Todos creen que las medidas de cierre de los negocios que, en un principio, se han decretado hasta el próximo miércoles, se aumentarán si la incidencia de casos no baja en la ciudad, cosa que no ha sucedido a juzgar por las cifras de contagios notificadas en los últimos cuatro días, que ascienden a 316 nuevos positivos.