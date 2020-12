Policía Local de Cáceres interpone en la última semana 85 sanciones por incumplir normas

La Policía Local de Cáceres ha interpuesto en la última semana, incluyendo los días de Nochebuena y Navidad, un total de 85 sanciones por incumplir las normas Covid.

Concretamente, de ellas, 35 han sido por falta de uso o uso inadecuado de la mascarilla; 17 por exceder el límite de 6 personas en reuniones en vía pública o en el ámbito privado; 20 por incumplir el toque de queda; 6 por consumo de alcohol en la calle; 3 por ruidos; 1 por desacato a la autoridad; y a tres establecimientos hosteleros, uno por consentir consumo fuera o en barra, y 2 por incumplimiento de horario.

"Aunque el comportamiento de la ciudadanía ante los últimos datos está siendo muy bueno, seguimos haciendo un llamamiento a la responsabilidad en los próximos días", ha señalado el concejal de Seguridad, Andrés Licerán, según informa el Consistorio cacereño en una nota de prensa.

A su vez, el edil socialista ha recordado que durante las Nochevieja se va a mantener el mismo dispositivo que se activó para la Nochebuena, y ha insistido en que se mantienen las medidas especiales que se adoptaron el pasado sábado ante el aumento de los casos en la ciudad.

"Hacemos un llamamiento a los cacereños y cacereñas para que cumplan estas medidas y evitemos las masificaciones, porque no podemos tener un policía detrás de cada ciudadano", ha recalcado el concejal, que insiste en que se trata de un asunto de conciencia colectiva e individual.

Igualmente, el edil ha recalcado que "no tener ciertos comportamientos durante estos días nos hará tener menos problemas en los próximos meses. No podemos relajarnos, no nos lo podemos permitir", ha concluido.