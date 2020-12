Salaya dice que el proyecto minero de Cáceres "está en un brete complicado de esquivar"

Ep.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha señalado que el proyecto de construcción de una mina de litio en la Sierra de la Mosca "está en un brete complicado de esquivar", ya que los permisos de investigación concedidos por la Junta de Extremadura solo afectan al 35% del terreno que pretendía la empresa promotora.



Salaya ha aplaudido que la Junta de Extremadura respete el Plan General Municipal (PGM) respecto al proyecto minero de la empresa Tecnología Extremeña del Litio (TEL), a la que se le ha concedido un permiso de investigación condicionado geográficamente a las zonas en las que PGM de Cáceres permite actividades extractivas.



Según ha señalado el regidor, la Junta de Extremadura ha resuelto esta solicitud "cumpliendo la legalidad a rajatabla" porque "la gran mayoría del terreno para el que se solicitaban permisos de investigación no cumple los requisitos legales para llevar a cabo esas extracciones".



"Es decir, protege la mayoría del terreno, sigue los criterios del Ayuntamiento de Cáceres, respeta el Plan General Municipal y pone al proyecto de mina de Valdeflores en un brete muy complicado de esquivar porque, básicamente, lo que viene a decir la Junta de Extremadura es que en casi el 65% del terreno es ilegal la extracción conforme a la normativa municipal", ha señalado el regidor cacereño.



Cabe recordar que el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad ha resuelto conceder a TEL el permiso de investigación denominado 'Ampliación a Valdeflórez', condicionado geográficamente a las zonas en las que el Plan General Municipal (PGM) de Cáceres permite actividades extractivas.



En el permiso se excluyen expresamente las actividades extractivas prohibidas por el PGM en los terrenos calificados como suelos urbanos y urbanizables, los suelos no urbanizables de protección de masas forestales y los suelos no urbanizables de protección de montaña en grado 2.



Estos terrenos excluidos abarcan, entre otros, la antigua mina de San José, la cumbre de Cerro Milano y las estribaciones de la sierra de Portanchito, según ha informado la Junta, por lo que el permiso de investigación que inicialmente comprendía 45 cuadriculas mineras, en torno a 1.329 hectáreas, se limita para actividades extractivas a 475 hectáreas. La superficie restringida, 854 hectáreas, representa el 64,3 por ciento de la superficie total del permiso.