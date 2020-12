PP: Diputación Cáceres ha convertido área asesoramiento a municipios en "brazo político"

Ep.

El Grupo Popular en la Diputación de Cáceres ha criticado que el Gobierno provincial ha convertido al área de asesoramiento a municipios en un "brazo político", ya que la adjunta al vicepresidente Primero, actualmente presidente en funciones, "está aprovechando su puesto, un cargo del Gobierno en la diputación, para perseguir jurídicamente a los ayuntamientos gobernados por el PP".

El portavoz del PP en la institución provincial, José Ángel Sánchez Julián, ha explicado este lunes en rueda de prensa que este área es a la que recurren los ayuntamientos para que la diputación provincial les asesore jurídicamente e incluso se les proporcione defensa letrada en procedimientos judiciales, por lo que la "imparcialidad" debe "estar garantizada".

Sin embargo, la adjunta al vicepresidente Primero, Adela Durán, es también la secretaria de Acción Electoral del PSOE de la provincia de Cáceres, y presta asesoría jurídica al partido y al grupo Socialista de la diputación provincial.

Por ello, el PP cree que "se da un claro conflicto de intereses de quien por la mañana se encuentra en el área de asesoramiento a entidades locales y por la tarde denuncia a los ayuntamientos", ha dicho el portavoz 'popular'.

Por estas razones, desde el grupo Popular se ha registrado este lunes en la diputación provincial un escrito dirigido al presidente en funciones, a la Secretaría de la institución y al director de Personal solicitando la apertura de un expediente informativo y disciplinario, porque para el PP "es muy grave, que el personal de confianza del Gobierno, y que ocupa un cargo en la Ejecutiva del PSOE utilice las instituciones para este tipo de prácticas".

"En otras palabras, quien por la mañana se encuentra trabajando en el área que asesora a los municipios en cuestiones jurídicas y tiene acceso a información sensible, por la tarde se dedica a firmar denuncias contra los ayuntamientos", ha espetado Sánchez Juliá, que insiste en que esta situación "no solo plantea un claro conflicto de intereses si no que pone de manifiesto la utilización política que desde el PSOE se realiza de las instituciones".

INMORALIDAD

Por ello, ha calificado de "inmoralidad" que se den este tipo de prácticas "pero más preocupante es que se permitan", ya que el pasado 26 de noviembre, el Gobierno provincial le concedió a Adela Durán la compatibilidad para el desempeño de actividad privada como abogada.

"Con qué garantías los ayuntamientos pueden solicitar la defensa letrada por parte de la diputación cuando un miembro del Gobierno de ese área es quien firma la denuncia?", se ha preguntado el portavoz que advierte que, ante esta situación, los ayuntamientos "tendrán que contratar abogados privados, pagados por los municipios, para poder garantizarse una defensa justa".

Sánchez Juliá ha insistido en que estos hechos "ponen de manifiesto que el PSOE utiliza las instituciones en beneficio propio, en lugar de buscar el interés general, y que en este caso utiliza la diputación para intentar judicializar la vida política de los municipios".

Por ello, ha pedido al presidente en funciones que "reinicie" el área de asesoramiento, que cese al director adjunto Antonio Jiménez, que es el portavoz del PSOE en Malpartida de Cáceres, que retire la confianza a la adjunta y "nombre un equipo cuya imparcialidad y confianza no esté cuestionada", porque "la politización de la acción del Gobierno socialista de la diputación provincial raya lo obsceno, saltándose todos los limites de la moral y la ética política", ha subrayado.

"Si la señora Durán quiere ejercer libremente su profesión, que está en todo su derecho, que abandone el cargo de adjunta al diputado de Economía, Hacienda y asesoramiento a municipios, quien curiosamente hoy es el presidente en funciones", y "si quiere seguir compatibilizando la actividad pública y la privada que respete los límites de la ética profesional", ha concluido.

Al comenzar su comparecencia, el portavoz del PP ha deseado una "pronta recuperación" al vicepresidente segundo, Alfonso Beltrán, y al vicepresidente de la Asamblea de Extremadura, Miguel Ángel Morales, que han dado positivo por coronavirus, y a los responsables institucionales que están confinados les ha deseado que "vuelvan a la normalidad lo antes posible".