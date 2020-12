PP: "No hay excusas" para el retraso en los Presupuestos del Ayuntamiento de Cáceres

Ep

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha vuelto a insistir en que "no hay excusas" para el retraso en la elaboración de los Presupuestos municipales de 2021, ya que el importe de las transferencias del Estado se conoce desde el mes de octubre, la estimación de ingresos no ha cambiado y tampoco hay diferencias en la política fiscal, por lo que achaca este retraso a la "nefasta y nula" gestión económica del Gobierno de Luis Salaya.

El portavoz 'popular' ha advertido que el hecho de no tener los presupuestos municipales en vigor a principios de año supondrá un retraso en el pago de las ayudas a los colectivos sociales, deportivos y culturales de la ciudad, a los que se les generará "más incertidumbre".

Además, ha criticado que "ni siquiera" se ha comenzado a trabajar en los presupuestos participativos porque no se han convocado los consejos de distritos para que las asociaciones vecinales presenten las propuestas de 2021.

"Salaya y su equipo de Gobierno tienen el récord de incumplimientos porque, por segundo año, no se harán obras aprobadas y comprometidas en los presupuestos participativos", ha destacado Mateos, que ha hecho alusión a proyectos como la pista deportiva de Montesol, la rehabilitación de los baños públicos de la Plaza Mayor, los aseos del cementerio o la rehabilitación del edificio Embarcadero, entre otros proyectos.

Así, cree que el Ejecutivo cacereño está dejando de ejecutar más de 2,5 millones de euros que "estaban comprometidos en los presupuestos de la ciudad", por lo que no se están llevando a cabo infraestructuras "necesarias" ni generando empleo en la obra pública, ya que la "mayoría" de los proyectos que ha llevado a cabo el gobierno socialista los había dejado en marcha el PP en la anterior legislatura.

"Esa pasividad de Salaya está perjudicando de forma muy grave a la ciudad", ha subrayado Mateos este lunes en una rueda de prensa en la que ha recordado que el PP ha hecho propuestas para los Presupuestos de 2021 para ayudar al comercio y a la hostelería como la puesta en marcha de un nuevo plan de ayudas dotado con un millón de euros más.

En su intervención, ha recalcado que ni el alcalde ni la concejala de Economía y Hacienda, María Ángeles Costa, tienen "excusas razonables ni creíbles" para que las cuentas de 2021 no estén ya elaboradas, y "tampoco se puede justificar que no se cumplan con las inversiones de los presupuestos participativos de 2019 y 2020".

"Todo ello, junto a la falta de iniciativas, demuestra que Cáceres tiene un mal equipo de gobierno porque no gestiona, y los cacereños no pueden esperar mucho del PSOE que basa su gobierno en políticas débiles centradas en intereses políticos de su partido, por encima del bienestar general", ha indicado Mateos, que ha calificado como "débil" el gobierno de Salaya ya que "no tiene un proyecto serio que genere oportunidades reales en la ciudad".