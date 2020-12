El Ayuntamiento de Cáceres insiste en que "no" habrá mina de litio mientras PSOE gobierne

Ep.

El portavoz del gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, ha insistido en que "no habrá mina de litio" en la ciudad mientras el PSOE gobierne la capital cacereña, y ha defendido las palabras del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ha asegurado este viernes que "será lo que los cacereños quieran que sea".



Licerán ha señalado que esa afirmación de Fernández Vara "no" es nueva, ya que el presidente regional lo ha dicho "en numerosas ocasiones", y está en la línea de lo que defiende el equipo de gobierno local "desde el principio".



"El alcalde (Luis Salaya) ya lo ha dicho que aquí no va a haber mina mientras dependa la decisión de este Pleno, donde casi por unanimidad se ha rechazado este proyecto de mina", ha explicado el portavoz municipal en alusión al rechazo de la modificación del Plan General Municipal (PGM) con lo que no se permite la actividad minera en la Sierra de la Mosca, que salió adelante con los votos de todos los grupos políticos a excepción de Ciudadanos.



Por ello, Licerán ha subrayado que "no va a haber mina en la ciudad", y ha insistido en que la situación "está en el mismo punto" y "no hay novedad" respecto a este proyecto que impulsa la empresa Infinity Lithium.



FÁBRICA DE BATERÍAS



Sin embargo, a la pregunta de si la ciudad estaría dispuesta a acoger la fábrica de transformación del litio para hacer baterías que estaría asociada a otro proyecto minero en la provincia, concretamente en las inmediaciones de Cañaveral, Licerán ha señalado que el Ayuntamiento tiene "las puertas abiertas" a cualquier empresa que se quiera instalar en la ciudad.



Aunque ha recalcado que él no sabe dónde se quiere montar esa fábrica porque la empresa promotora "todavía" no se ha puesto en contacto con "ningún ayuntamiento", ha dicho. "No sabemos nadie nada sobre esa empresa", ha insistido, al tiempo que añade que el equipo de Gobierno cacereño no está en contra de que esa fábrica pueda instalarse en la ciudad.



"Tenemos las puertas abiertas para que a cualquier empresa que quiera venir a esta ciudad le pongamos las cosas lo más fáciles posible para que se instale aquí", ha aseverado a preguntas de los medios sobre este asunto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.



Licerán ha indicado que no quiere entrar en polémica respecto a si se instala en la provincia de Cáceres o en la de Badajoz porque "si se acaba instalando esa fábrica en la región es importante para la región", ha dicho, y "si es importante para la región, es importante para Cáceres".