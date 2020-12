El Ayuntamiento de Cáceres impulsa el consumo en el pequeño comercio de los barrios

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres ha presentado la campaña de impulso al comercio local, denominada 'Nos merecemos la Navidad', en cinco barrios distintos de la ciudad con el objetivo de concienciar a la ciudadanía de la importancia de consumir en las tiendas de proximidad como un "acto de civismo", para ayudar a la economía y al mantenimiento de los empleos en el sector.



Así, la concejala de Comercio, María Ángeles Costa, y la primera teniente de alcalde, María José Pulido, han recorrido este jueves la Plaza Mayor, el Paseo de Cánovas, Aldea Moret, Los Fratres y La Mejostilla acompañadas de personas relevantes de la vida económica, deportiva y social de la ciudad, como el empresario Conrado Gómez, los deportistas Guillermo Gracia y Kini Carrasco, el dinamizador social José María Rayo o la 'influencer' Alba Granado.



El alcalde Luis Salaya que iba a participar en este periplo de difusión de la campaña de comercio no ha podido asistir por problemas de salud y en su lugar ha participado Pulido, que ha defendido al comercio local y a los comerciantes de la ciudad porque comprar en esas tiendas de barrio estas Navidades es un "acto de civismo", ha dicho.



"Quizá no suene bien decir que consumir es un acto de civismo pero sí lo es en estos tiempos en los que la economía se está resintiendo, al tiempo que se resiente nuestra salud y nuestras relaciones sociales", ha indicado la primera teniente de alcalde, que ha insistido en que "es importante acercarse a la tienda del barrio y conocer a los vecinos que mantienen la economía activa de la ciudad".



Además, al consumir en el comercio de proximidad se mantiene el empleo que genera y se teje una red "cercana" que no es comparable con las que se fomentan con la compra en plataformas en red, porque "estas redes revierten en las relaciones sociales de la ciudad y en la construcción de la comunidad".



Para conocer estas tiendas y reconocer el "mérito" que tienen en el desarrollo económico de la ciudad, la campaña que ha diseñado el Ayuntamiento incluye la grabación de dos vídeos, uno para Navidad y otro para el periodo de rebajas, que difundirán en redes sociales la oferta de cada una de los 114 negocios que de momento se han adherido a la campaña.



ECONOMÍA CIRCULAR



En la primera presentación que ha tenido lugar en las escalinatas del edificio consistorial ha participado el empresario del sector de la hostelería y la comunicación Conrado Gómez quien ha relatado que a él le gusta conocer "quién está detrás de los negocios, quiénes han invertido su esfuerzo y su capital y asumen un riesgo generando empleo y riqueza", por lo que cuando compra en la tienda de barrio piensa que con ese gesto está favoreciendo que esos empleos sigan adelante.



Gómez ha apelado a la "economía circular", ya que el gasto en comercios de proximidad genera una cadena de consumo que llega a muchos negocios más. "Cuando tú gastas, ganamos todos", ha subrayado el emprendedor que ha animado a los cacereños a acercarse a las tiendas de su barrio.



"Las plataformas online son un buen complemento pero no pueden ser lo que vertebre las relaciones comerciales de la ciudad", ha señalado, al tiempo que bromea con que el dueño de Amazon no viene a tomarse un café a Cáceres por lo que no deja aquí sus beneficios, mientras que el tendero al que le compras el pan sí va a la peluquería o al bar de la esquina.



Tras la presentación en la Plaza Mayor, Costa y Pulido se han desplazado al Quiosco de la Música del Paseo de Cánovas donde han presentado la campaña acompañados del nadador Guillermo Gracia. En el Parque de los Fratres ha participado el deportista paralímpico Kini Carrasco; en Aldea Moret ha estado José María Rayo, y en La Majostilla, Alba Granado.



"Son personas con cierto peso en la ciudad y que están vinculadas con la zona en la que se presenta la campaña", ha explicado Costa, que ha indicado que los perfiles que se han elegido son diferentes porque se quiere llegar también al público joven, que consume mayoritariamente en Internet, para atraer a las personas jóvenes a los comercios de proximidad.