Campaña de sensibilización de la Diputación Cáceres por Día de Personas con Discapacidad

La Diputación de Cáceres ha lanzado una campaña de sensibilización con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este jueves, 3 de diciembre, a través de vídeos que se difundirán por las redes sociales en los que se da voz, de forma especial, a organizaciones, fundaciones y asociaciones que trabajan por los derechos de estas personas.



Concretamente, los vídeos se difundirán a lo largo de todo el jueves a través de las redes sociales de la diputación cacereña y en ellos se escucharán las voces y reflexiones de hombres y mujeres que trabajan en este campo, como la Asociación de Personas Sordas de Cáceres, la Asociación de Atención a la Parálisis Cerebral (Aspace), la Asociación de Discapacitados Las Villuercas (Asdivi), la Asociación Síndrome de Down o la de Familiares y Amigos de personas con Trastornos del Espectro Autista (Aratea).



Así pues, en todas las reflexiones y demandas destaca como denominador común la importancia de fomentar unas nuevas tecnologías adaptadas como elementos de comunicación para evitar un aislamiento agresivo, "ya que este colectivo ha experimentado una mayor incertidumbre, inseguridad o ansiedad durante estos meses de pandemia, con el cierre de sus centros".



"Es necesario seguir trabajando y colaborar entre todas y todos para alcanzar modelos integrales en prestación de servicios", ha indicado la diputada de Políticas Sociales, Amelia Molero, en el arranque de esta iniciativa.



Una campaña que adquiere este año un tinte especial, debido a los tiempos de pandemia que se están viviendo y que si bien afectan a la ciudadanía en su conjunto, lo hace de una manera especial en colectivos más vulnerables.



LOS MENSAJES



En uno de los vídeos, la propia diputada explica que el reto de la pandemia ha obligado a reinventar algunas políticas sociales para ayudar a las familias más vulnerables pero, a la vez, se ha seguido trabajando con las asociaciones que atienden a personas con discapacidad en la provincia de Cáceres.



"Tenemos que agradecerles que han sido capaz de llevar a cabo esos proyectos y acercarlos a todos nuestros municipios. Entre lo que vamos a desarrollar en este 2021, ya que vemos que se han abierto nuevas necesidades, tenemos proyectos muy ambiciosos con personas con discapacidad", ha incidido la diputada.



Por su parte, Carlota Calvo Castaño, de la Asociación de Personas Sordas de Cáceres, recuerda que a servicios como Hacienda o como el SES se accede de forma telefónica, lo que supone una "barrera total" para las personas son discapacidad auditiva.



"Nos parece fundamental que desde instituciones como estas haya un protocolo unificado, estandarizado, que sirva de referencia para todos los dispositivos, que tenga en cuenta las necesidades de este colectivo, en este caso y que se puedan adaptar", ha incidido.



Desde Aspace Cáceres, Juan Pedro Cañamero, ha recordado que los propios centros y la propia logística de los mismos, antes de esta crisis eran ya espacios muy limitados y "ahora lo son más todavía porque ha habido que dividir lo ya indivisible".



"Se ha percibido mucha ansiedad, mucha inseguridad y mucha frustración al no tener más recursos o mejores a la hora de comunicarse. La salud mental se ha visto agravada en estos tiempos", ha incidido.



El mensaje de Raquel Moreno Gómez, de Asdivi, recalca que esta pandemia ha puesto de relieve la necesidad inminente de las nuevas tecnologías en la brecha digital ya que "son el hilo conductor para evitar que el aislamiento sea tan agresivo".



"Una vez que les dotemos de recursos, lo que tenemos que hacer las asociaciones son actividades cotidianas para incluir estas nuevas tecnologías dentro del desarrollo de la persona diariamente", ha señalado. Para Elsa Clemente Corriols, Down Caceres, de lo que se trata es de "acercar a las familias y usuarios a las nuevas tecnologías para favorecer esa comunicación y esa interacción social".



Y Alba López Martín, de Aratea, cree que el confinamiento y el cierre de los centros ha supuesto un importante impacto en las vidas de estas personas, puesto que se han visto privadas de todos sus escenarios de interacción social.



"Como consecuencia de ello, hemos encontrado muchas alteraciones a nivel conductual, emocional y a nivel cognitivo. Es importante que se mantengan abiertos los centros de atención, puesto que es donde se garantiza una atención de calidad... Lo que nos encontramos en personas con discapacidad es que muchos dispositivos tecnológicos no están adaptados, no son accesibles a nivel cognitivo", ha concluido.