PP critica que Diputación Cáceres se endeude cuando se prevé un remanente de 43 millones

El PP de la Diputación de Cáceres ha criticado que la institución recurra en 2021 a un endeudamiento de 30 millones de euros a través de una operación de crédito, cuando se prevé que el ejercicio 2020 se cierre con un remanente de unos 43 millones de euros, por lo que considera que una administración "saneada" no tiene necesidad de generar una deuda.



El portavoz 'popular' en la institución provincial, José Ángel Sánchez Juliá, ha reprochado que, ante la presumible bajada de ingresos cifrada en torno a 10 millones de euros, en lugar de ajustar la administración se recurre a una operación de endeudamiento, al tiempo que se pregunta "a qué se va a destinar ese dinero".



Así, ha afirmado que el capítulo de inversiones "sólo" se incrementa en 13 millones, lo que supondría el 43% de la deuda y el resto, 17 millones (el 57%) "se destina a financiar menos ingresos, amortización e intereses de la propia deuda, y al incremento de los gastos de funcionamiento".



"Por lo tanto es un endeudamiento que no es necesario, ya que es una institución con superávit, y un endeudamiento ineficaz porque el 60% no va a ser invertido en la provincia", ha incidido el portavoz que ha añadido que el Gobierno provincial "solo" sabe gobernar con una administración "sobredimensionada", y no ha sabido ajustarse a las necesidades actuales, por lo que teme que se pueda volver a una "deuda desorbitada".



Además, ha mostrado su "decepción" ante los Presupuestos provinciales para 2021 porque, según ha dicho, "dan la espalda" al tejido empresarial, "abandonan" a los ayuntamientos y "eliminan" el cariz social en esta crisis. Por todo ello, el PP votará en contra de las cuentas provinciales para el año que viene que se debatirán en un Pleno este viernes.



El PP considera que el Presupuesto debería contener los gastos para destinar todos los recursos en fortalecer a los ayuntamientos y rescatar a los sectores productivos pero, sin embargo, los gastos de funcionamiento de la entidad se incrementan un 8,5%, y todo ello sin tener en cuenta la posible subida salarial del 0,9% que recoge el borrador de los PGE, "lo que disparará aún más los gastos de personal", ha dicho.



"Nos encontramos con unos presupuestos fake, que intentan camuflar bajo la denominación de Covid-19 las políticas de siempre, y que ha recuperado la vieja receta socialista del endeudamiento en una institución saneada", ha sentenciado.



Así, ha indicado que el documento incluye los mismos planes de siempre "sin nada novedoso que sigue asfixiando a los ayuntamientos", ya que las inversiones tienen que ser cofinanciadas con fondos de los ayuntamientos. Por ello, el PP cree que se debería reducir o suprimir las cofinanciaciones municipales; revisar las tasas por prestación de servicios que les cobra el OARGT, e incluir una línea de gasto corriente para los ayuntamientos para sufragar los gastos extraordinario originados por el coronavirus.



"Nada de eso figura en estos presupuestos, abandonando una vez más a los ayuntamientos", ha enfatizado el portavoz, que recuerda que las dos ciudades más grandes de la provincia (Cáceres y Plasencia) quedan fuera otra vez de los planes de inversión, que están destinados a localidades menores de 20.000 habitantes.



En cuanto al programa de apoyo al tejido productivo, el PP asegura que se ha reducido en un 54% porque "desaparecen las ayudas al mantenimiento y creación de empleo por parte de las empresas", se recorta un 71% el programa Emprende, "desaparece" el programa Diputación Rehabilita, para fomentar la rehabilitación de viviendas en el ámbito rural, y las ayudas a la natalidad, además de recortar en un 24% las becas del proyecto Juventas o acabar con las ayudas del plan Reactiva Social destinadas a las familias.



"Se congelan las partidas de la teleasistencia, cuando en este momento es fundamental estar cerca de nuestros mayores, que en muchos casos esta crisis del coronavirus ha aislado socialmente", ha indicado Sánchez, que critica que, en cambio, los "gastos de publicidad y propaganda" crecen un 6,5%.



Por ello, el PP incide en que es un presupuesto "ajeno a la realidad social que vivimos, un presupuesto fake que intenta ocultar las carencias del Gobierno socialista de la Diputación de Cáceres", y con los que "no" se podrá "plantar cara a la crisis económica y social que la pandemia del coronavirus está dejando a su paso".