Cáceres estabiliza los casos de Covid, pero el Gobierno local invita a no bajar la guardia

Ep.

El portavoz del gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, ha asegurado este viernes que la situación de la pandemia en la ciudad y su área de influencia "sigue estabilizándose dentro de la gravedad", ya que la tasa de incidencia en los últimos 14 días "se reduce muy poco", por lo que ha pedido a la población que no se relaje y se sigan cumpliendo las normas, aunque los casos no se hayan "disparado" y la situación "sea mejor que la de otras ciudades".



Cabe recordar que el área de Cáceres ha notificado este pasado jueves el fallecimiento de un varón de 95 años de Alcuéscar. Se han registrado 77 casos positivos y tiene 62 pacientes ingresados, de los que nueve están en UCI. Desde el principio de la pandemia acumula 330 fallecidos y ha dado 3.242 altas.



Ante estos datos, Licerán ha señalado que "no hay que bajar la guardia" y ha pedido a los ciudadanos que "hay que seguir tensionados" y cumpliendo las medidas vigentes de limitación de aforos, toques de queda, etc., decretadas por el gobierno autonómico y nacional para controlar los contagios por Covid-19 y poder mantener los hospitales sin saturación de ingresos.



"La ciudadanía cacereña está haciendo los deberes bien, en su gran mayoría, porque está siendo consecuente" y "hay que seguir en esa línea", ha subrayado, al tiempo que ha agradecido el "esfuerzo" que los cacereños están realizando de manera personal y de forma especial los empresarios de la hostelería y el comercio respecto a las restricciones porque, según ha dicho, "está siendo muy duro" y "hay situaciones personales dramáticas".



Licerán ha señalado que desde el ayuntamiento se "seguirá intentando" poner todos los medios para "paliar, mejorar o amortiguar" esas situaciones provocadas por la pandemia y por las restricciones impuestas, que cumplen la "gran mayoría".



SANCIONES



No obstante, la Policía Local sigue interponiendo denuncias por el incumplimiento de las medidas, y desde el pasado viernes los agentes han propuesto para sanción a medio centenar de personas. Concretamente, 24 cacereños han sido multados por incumplir el toque de queda y permanecer en la vía pública sin autorización más allá de las doce de la noche.



También se ha multado a 13 personas por mantener reuniones de más de 6 personas tanto en el ámbito público como privado; siete han sido multadas por no usar mascarilla; seis por consumir de alcohol en la vía pública y 1 establecimiento hostelero ha sido sancionado por saltarse las medidas de prohibición de consumo en barra y no mantener la distancia de seguridad de sus clientes dentro del local.



Cabe recordar que, según las medidas decretadas por la Junta de Extremadura, están prohibidas las reuniones de más de 6 personas, excepto si son convivientes o por motivo de trabajo o cumplimiento deber legal. En los locales comerciales minoristas, y en aquellos locales que se encuentren dentro de un parque y/o centro comercial, no se podrá superar el 40% del aforo. En las zonas comunes de los parques y/o centros comerciales no se podrá superar el 30% del aforo y queda prohibida la utilización de las zonas recreativas como zonas infantiles, ludotecas o áreas de descanso.



En cuanto a la hostelería, los establecimientos en los que esté permitido el consumo dentro del local, no se podrá superar el 40% del aforo y queda prohibido el consumo en barra. Se permite el encargo de comida y bebida para llevar en el propio establecimiento, y se debe asegurar el mantenimiento de la distancia de seguridad entre las mesas y agrupaciones de mesas.



El límite máximo de personas en la mesa o agrupación de mesas de 6 personas, y en los locales con terrazas al aire libre autorizadas, el porcentaje de ocupación no podrá superar el 50% de las mesas permitidas, entre otras medidas.