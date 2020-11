Avda. Clara Campoamor de Cáceres ya luce su nuevo nombre en sustitución de Primo de Rivera

Ep.



La avenida Clara Campoamor de Cáceres luce ya su nuevo nombre que han colocado este miércoles operarios municipales en la fachada del edificio de Servicios Múltiples de la capital cacereña.

También se procederá a la instalación de la nueva placa en el parque Gloria Fuertes, dos enclaves situados en el centro de la ciudad.



De esta forma desaparecen del callejero cacereño los nombres del general Primo de Rivera y de Calvo Sotelo que pasan a ser sustituidos por los nombres de la política y la poetisa.

Por otra parte, la antigua calle Clara Campoamor, situada el residencial Infanta Isabel, pasa a llamarse calle Petra Fernández y Fernández-Trejo. La sustitución de los nombres de las calles costará a las arcas municipales unos 900 euros.



El cambio de denominación de las calles se hizo efectivo ayer tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del acuerdo plenario de octubre que se derivó de una moción que el concejal no adscrito Teófilo Amores presentó en enero en la que pedía más protagonismo para las mujeres en el callejero de la ciudad.



La propuesta de Amores la apoyaron el PSOE, Unidas Podemos y los otros dos ediles no adscritos, Mar Díaz y Francisco Alcántara. Ciudadanos, mientras que el Partido Popular y Ciudadanos no la votaron.