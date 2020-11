Cs Cáceres urge que Consorcio Gran Teatro destine una partida anual para su mantenimiento

.-Ciudadanos Cáceres reclama que el Consorcio Gran Teatro destine una partida anual para el mantenimiento del edificio CÁCERES, 5 Nov. (EUROPA PRESS) - La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cáceres, Raquel Preciados, ha reclamado que el Consorcio Gran Teatro destine una partida anual para la conservación del edifico, un bien inventariado y protegido del patrimonio histórico, y que la partida de 119.136 euros que el Consistorio cacereño va a aportar al Gran Teatro para este fin, se destine a apoyar a las empresas culturales de la ciudad, que debido a la pandemia "lo están pasando realmente mal". "La responsabilidad del mantenimiento de los edificios históricos es del titular del mismo", ha destacado la portavoz, que cree que todas esas deficiencias deberían haber sido acometidas de forma anual dentro del presupuesto del Consorcio, al que ha criticado por la falta de previsión y planificación. Preciados ha explicado que en la comisión de Economía celebrada este jueves, su formación ha votado en contra de destinar este dinero para dicho fin porque las patologías y deficiencias que tiene este edificio "no justifican que se tengan que acometer de forma urgente", como ha manifestado el equipo de Gobierno. "Aunque por la pandemia la programación cultural se ha visto muy reducida, se siguen celebrando actividades", ha recordado la portavoz de la formación naranja, que ha explicado que estos fondos corresponden a la aportación del Ayuntamiento para la celebración del Womad 2020, que debido a la pandemia se suspendió, por lo que considera que la decisión del Gran Teatro de dedicar esa partida a mejorar las infraestructuras del edificio es "muy oportunista porque se han encontrado con una cantidad con la que no contaban". Por ello, ha insistido en que este edificio, del año 1926, debería haber sido atendido antes con partidas anuales en los presupuestos del Consorcio, y este dinero dedicarse a apoyar al sector cultural de forma directa. Preciados ha detallado que han mantenido reuniones con colectivos culturales de la ciudad que le han trasladado que se encuentran "en una situación agónica porque casi no hay programaciones". Principalmente, son pequeñas empresas y autónomos que "están sufriendo gravemente las consecuencias de esta pandemia y no saben por cuánto tiempo", ha insistido. "Los edificios históricos hay que conservarlos, pero antes están las personas que los edificios, y el sector cultural necesita nuestro apoyo. La falta de planificación que ha llevado a tener que acometer algunas obras no puede ser la excusa para destinar más de 100.000 euros a ello, cuando hay empresas de la ciudad que lo necesitan", ha concluido Preciados.