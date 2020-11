PP: El Ayuntamiento de Cáceres puede asumir 200.000 euros de las tasas de terrazas

Ep

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha pedido al Gobierno local de Luis Salaya que suspenda la ordenanza fiscal de las tasas de terrazas para 2021 con el objetivo de que los hosteleros "no paguen ni un euro" el año que viene, como medida para paliar la situación económica provocada por la pandemia.



Mateos ha ofrecido los votos de los siete concejales del PP para que se lleve a cabo esta iniciativa, ya que considera que las arcas municipales pueden "asumir perfectamente" el coste de 200.000 euros, que es la cantidad que se dejaría de ingresar con la exención de esta tasa.



"Los hosteleros necesitan soluciones", ha espetado el portavoz 'popular' que ha pedido que esta medida se apruebe "sin demora", como se está haciendo en otras ciudades extremeñas, porque la situación económica del sector "no puede perder ni un día más".



Asimismo, ha pedido al regidor cacereño y a la concejala de Economía, María Ángeles Costa, que anuncien medidas "serias y reales" de ayudas a las pymes y autónomos de la ciudad porque la "falta de acción" del equipo de Gobierno municipal llevará a que se "cierren muchos negocios" y se "pierdan muchos empleos".



"Parece mentira que desde el Gobierno municipal socialista no se empatice lo más mínimo con la preocupante situación por la que están atravesando los hosteleros en la ciudad de Cáceres", ha dicho el portavoz este martes en una rueda de prensa ofrecida junto a su homólogo en la Diputación Provincial, José Ángel Sánchez Juliá.



AYUDAS A CÁCERES Y PLASENCIA



En relación también con las ayudas a empresarios, Sánchez Juliá ha pedido a la Diputación Provincial que incluya a Cáceres y Plasencia en el plan 'Contrata-Mantente Pymes', que se enmarca dentro del conjunto de medidas de Diputación Re-Activa.



El programa para las pymes está dotado con más de 3,7 millones de euros con el objetivo de impulsar el empleo y la actividad económica en la provincia tras la situación provocada por la Covid-19, y está dirigido a los municipios de la provincia mayores de 20.000 habitantes, por lo que quedan excluidas las ciudades de Cáceres y Plasencia, precisamente las localidades donde se congrega el mayor número de pymes y autónomos.



"Es inaudito que una institución excluya a quienes son el motor económico de nuestra provincia únicamente por tener el negocio en un enclave o en otro", ha señalado el portavoz, que ha incidido en que los empresarios de la provincia "lo están pasando tremendamente mal".



Por ello, ha pedido al Gobierno de la diputación cacereña que "reconsidere" esta decisión y que "no excluya a los empresarios de Cáceres y Plasencia de esta línea de ayudas" porque "es una tremenda injusticia", ha concluido.