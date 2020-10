Ayuntamientos, asociaciones y empresas optan a los Premios San Pedro de Alcántara

Ep.

Un total de ocho ayuntamientos de la provincia de Cáceres, cinco asociaciones y tres empresas optan a los Premios San Pedro de Alcántara que creó hace cuatro años la Diputación de Cáceres para galardonar a instituciones o entidades que innovan en el mundo rural y contribuyen así a crear oportunidades de empleo, embellecer el entorno o favorecer la igualdad.



Los premios, que se entregan este jueves, día 22, constan de cinco categorías que premian la innovación local en la promoción del desarrollo económico, el impulso de la participación social en el municipio, las acciones favorecedoras de la igualdad y la relevancia de la mujer en el medio rural, los cuidados estéticos de los pueblos, o la innovación en las empresas rurales. En total optan 16 entidades como finalistas.



El presidente en funciones de la institución provincia, Carlos Carlos Rodríguez, acompañado de los diputados Alfonso Beltrán, Isabel Ruiz Correyero y Álvaro Sánchez Cotrina, asistirán a la gala que tendrá lugar a las 18,45 horas, en el auditorio del complejo cultural San Francisco en Cáceres, a lo largo de la cual se fallarán y se darán a conocer los galardonados de esta edición.



Los finalistas en el Premio San Pedro de Alcántara a la innovación local en la promoción del desarrollo económico son el Ayuntamiento de Madrigalejo por una estrategia de empleo a través de implantación de frutales que permite el aprovechamiento de la tierra y el impulso del turismo en época de floración.



El Ayuntamiento de Gata ha resultado finalista por el impulso de los aprovechamientos forestales sostenibles frente a la despoblación rural en el término municipal. Para ello, la Cooperativa Resinas y Desbroces Villa de Gata desarrolla actuaciones forestales de aprovechamiento maderable, no maderable, resinación y aprovechamiento del brezo entre otras.



El Ayuntamiento de Carbajo es el tercer finalista de esta categoría con el Magusto o día de las Castañas, una celebración tradicional de origen celta que homenajea la recogida de la castaña. Se han celebrado 16 ediciones del festival de música celta y folk y el 31 de octubre pretende realizarse una próxima edición del festival para ayudar al desarrollo del municipio, creación de empleo y asentamiento de familias.



En la categoría de impulso de la participación social en el municipio han resultado finalistas el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz por una plataforma de voluntariado que funcionó durante el confinamiento en el estado de alarma atendiendo a las familias más necesitadas.



También es candidata la Asociación Creativa Mundo Maestro con el proyecto 'La casa de los maestros' ubicado en Las Hurdes y con el que se trata de dinamizar el mundo rural con propuestas atrevidas a las que no se suele poder acceder en los pueblos más aislados.



El tercer finalista de esta categoría es el Ayuntamiento de Hervás con el festival de teatro 'Los Conversos', que ha celebrado en el mes de julio de 2019 su vigésimo tercera edición con un programa de actuaciones culturales en torno a la historia y el patrimonio del municipio.



Al Premio San Pedro de Alcántara a las acciones favorecedoras dela igualdad y la relevancia de la mujer en el medio rural optan la asociación de lesbianas y mujeres bisexuales y transexuales Extremadura Entiende, por el trabajo realizado con este colectivo, y la asociación de desarrollo Rurex por generar espacios que trabajan por la defensa de los derechos de la mujer.



También son candidatas a este premio la Federación Extremeña de Personas Sordas (Fexas), por el servicio integral para la mujer sorda, y el Club Mujeres Siglo XXI de Almoharín por la realización de talleres y actividades dirigidos a las mujeres como protagonistas de la regeneración.



En la categoría de cuidados estéticos de los pueblos que favorezcan su apreciación turística, han sido elegidos como finalistas el Ayuntamiento de Robledillo de Gata por recuperar una fuente tradicional que había sido degradada por actuaciones que no respetaron su valor cultural; el Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar por intervenciones de mantenimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural en la Plaza Mayor o Plaza Porticada, Monumento Histórico-Artístico y en el barrio judío de este municipio, y el Ayuntamiento de Zarza de Granadilla por el festival 'Crearte' con la creación de murales artísticos en fachadas y algunas esculturas diseminadas por la población.



Al Premio San Pedro de Alcántara de la Diputación de Cáceres a la innovación en las empresas rurales optan la empresa PHI GAIA, SL por la creación de un centro ecoturístico con un hotel rural bioclimático en Sierra de Gata; Insegsa, Ingeniería Preventiva, por el diseño y construcción de material de seguridad para la identificación y aviso de la presencia de ciclistas, tanto en tramo urbano como interurbano; y Setin Rural (Oleosetin), una empresa agroindustrial, creada en 2008, dedicada al cultivo de olivos y elaboración de aceite y otras actividades oleo-turísticas.