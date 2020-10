Gerente SES dice que evolución en Cáceres "es buena" y la incidencia ha bajado a 220 casos

Ep.



El gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, ha asegurado que la evolución de casos en Cáceres "es buena" y que la incidencia acumulada en los últimos siete días se ha situado en 222 casos, cuando hace una semana era de 280 en catorce días, lo que llevó a que la Junta de Extremadura adoptara medidas excepcionales de restricciones de aforo en establecimientos y reuniones para parar los contagios.



"La evolución es buena y las medidas de restricción que se empezaron a implantar el sábado pasado se empezarán a notar a partir de ahora cuando hayan pasado los periodos de incubación", ha explicado Franco este viernes en una rueda de prensa en la capital cacereña con motivo del Día Mundial de los Cuidados Paliativos.



Franco se ha congratulado de que los datos mejoren tras la toma de estas medidas que, por otra parte, "son socialmente aceptadas", porque no suponen mucho sacrificio pero sí dan buenos resultados. Además, ha destacado el "buen" comportamiento de la población en aquellas localidades en las que se han tenido que adoptar medidas restrictivas para frenar los contagios de coronavirus.



Asimismo, ha señalado que en Badajoz, aunque las cifras "están contenidas", se han registrado datos más altos en los tres últimos días y, respecto a la situación de la residencia Rosalba de Mérida, donde se han registrado 53 positivos, ha dicho que "afortunadamente" el virus no está siendo tan virulento como en la primera hora y ha advertido de que al haber muchos asintomáticos, se favorece la propagación de la infección.



"Nos preocupan las residencias por los datos acumulados pero la situación no es comparable con la primera fase aunque sí es donde está la población más vulnerable y el virus puede hacer bastante daño", ha dicho el responsable sanitario, que insiste en que la "preocupación" del SES hace unos días estaba centrada en las dos grandes ciudades, Badajoz y Cáceres, en las que se está controlando la situación con las medidas excepcionales adoptadas.



Sin embargo, ahora la acumulación de casos se está dando en municipios medianos como Montijo, Casar de Cáceres, Malpartida de Cáceres o Alburquerque, y aunque no llegan a tasas "preocupantes" se está hablando con los alcaldes para que tomen medidas de control en el ocio y en las reuniones familiares.



Ante el puente del 12 de octubre, también ha mostrado la preocupación por la llegada de personas de otras comunidades autónomas debido a los tres días festivos, ya que los movimientos de población están "claramente" asociados a la aparición de brotes, por lo que ha augurado que en dos semanas, pueden que aumenten los contagios si crecen los desplazamientos este fin de semana.



Así, ha insistido en que los brotes están surgiendo en el ocio descontrolado y las reuniones familiares por lo que ha recalcado la importancia de seguir con las medidas de protección en los momentos de distensión.



Asimismo, se ha congratulado de que los ingresos hayan bajado y que la ocupación de las UCI tampoco sea preocupante en estos momentos. No obstante, no se descarta que, de cara al invierno, se rebaje la tasa de incidencia de los 250 casos estipulado en catorce días para tomar medidas excepcionales en la región.