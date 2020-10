El PP pide consenso para el uso del hospital Virgen de la Montaña de Cáceres

Ep.

El PP de la Diputación de Cáceres ha pedido consenso a la hora de tomar las decisiones sobre el futuro uso del hospital Virgen de la Montaña de Cáceres y que se valoren todas las propuestas recibidas, tanto privadas como públicas.

El portavoz 'popular' en la institución provincial, José Ángel Sánchez Juliá, ha mostrado su malestar en la reunión que ha tenido lugar este martes del grupo de trabajo para dirimir el futuro del edificio, por el anuncio realizado por la Junta de Extremadura sobre la propuesta de darle un uso sanitario, educativo y cultural al inmueble, y que el grupo de trabajo no conociera la intención de la Administración regional.

Sánchez cree que el proyecto de mantener el PAC, ubicar dos centros de salud y trasladar el Archivo Histórico y los Conservatorios de Música y Danza "no es una propuesta" sino "una decisión ya tomada" por la Junta de Extremadura sobre un edificio que es propiedad de la Diputación de Cáceres.

"Hoy hemos pedido que se reactive el concurso de ideas por si alguien quiere presentar propuestas", ha dicho el diputado que "no entiende" que se hayan rechazado proyectos "privados" como el que se ha conocido de dos empresas sanitarias para abrir una clínica privada "sin que se haya valorado el proyecto".

Por eso, ha insistido en que igual que la Junta de Extremadura ha presentado su proyecto, los empresarios interesados en ocupar el inmueble puedan presentar sus ideas en el grupo de trabajo, así como los colectivos sociales que han planteado otras propuestas, como la posibilidad de instalar una residencia de mayores.

En su intervención, ha recalcado que el proyecto debe generar "oportunidades" de empleo, por lo que el PP "no ha dicho ni que sí ni que no" a la propuesta analizada, pero sí ha pedido que se siga trabajando y "se respeten las decisiones del grupo de trabajo".

"Entendemos que este grupo de trabajo debe tener consenso y por eso hoy, pese a haber criticado cómo se ha anunciado, hemos propuesto que se valoren todas las ideas posibles... porque es importante que el edificio no permanezca cerrado pero también que se valoren todos los escenarios posibles y no desechando propuestas que no han llegado aún al grupo de trabajo", ha subrayado.

Sánchez Juliá ha pedido que se tome "entre todos" la mejor decisión para Cáceres y la provincia y "no venga impuesta desde Mérida".

Además, ha recordado que la propuesta de las empresas privadas sanitarias no se han valorado porque no viene acompañada de un proyecto, y ha recordado que la de la Junta tampoco incluye un estudio económico, y "solo es un anuncio" que el PP no ha valorado porque desconoce los detalles de la propuesta.

CIUDADANOS

Por su parte, el diputado de Ciudadanos (Cs) Antonio Bohigas, también ha mostrado su "sorpresa" por el anuncio del presidente de la Junta de Extremadura cuando dijo que se trasladaría el Archivo Histórico y el Conservatorio de Música, sin que la conocieran los miembros del grupo de trabajo, y ha incidido en que la decisión debe ser "consensuada".

Aparte de las formas, en el fondo la formación naranja cree que hay que matizar la propuesta de la Administración regional pero el uso sanitario, cultural y educativo "no le parece mal", aunque hubiera preferido que se llevara a cabo un proyecto de dinamización de empleo en la ciudad con colaboración público-privada.

"Estamos a la espera de que en ese grupo de trabajo se vea la posibilidad de que haya otro tipo de impulso que pueda ayudar a la ciudad", ha dicho, al tiempo que ha brindado su colaboración a las tres administraciones para que este proyecto "salga adelante cuanto antes y con garantías de éxito".