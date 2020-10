Cáceres eliminará cien aparcamientos en las puertas de los colegios

Ep.

El Ayuntamiento de Cáceres va a eliminar cien aparcamientos de las puertas de los colegios de la ciudad para evitar las aglomeraciones que se producen por parte de los padres que van a dejar o a recoger a los escolares a primera hora de la mañana y a la salida y, de esta manera, ganar espacio público para garantizar que puedan mantener la distancia social tanto los padres como los alumnos.



El portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Seguridad, Andrés Licerán, ha indicado que hasta ahora se había señalizado de forma provisional esa limitación de aparcamiento con vallas o conos pero, como las medidas de seguridad se prolongarán durante todo el curso escolar, se ha decidido realizar una señalización permanente de prohibición de aparcar para ganar más espacio a las puertas de los centros escolares.



La medida le costará a las arcas municipales unos 9.000 euros y los trabajos de señalización comenzarán a partir del próximo lunes. "Creemos que es positivo para seguir protegiendo la entrada y salida de los colegios", ha dicho Licerán en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.



"Queremos que los padres respeten esas señales de tráfico y se intente evitar aglomeraciones en las puertas, tanto de personas como de vehículos", ha insistido el portavoz, que ha recordado la recomendación de que los padres o personas que lleven a los niños al colegio abandonen las inmediaciones del centro de forma rápida y hagan caso a las fuerzas de seguridad.



SIN MEDIDAS EXCEPCIONALES, DE MOMENTO



Respecto a los datos de la evolución de la pandemia en la ciudad, Licerán ha indicado que se ha registrado una incidencia en los últimos 14 días de 288 contagios por 100.000 habitantes; y en la última semana esta cifra ha sido de 123, por lo que "de momento" no se tomarán medidas excepcionales para frenar el virus, aunque se estará en alerta a la evolución de los datos.



Este viernes, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha comunicado 7 contagios respecto al día de ayer. "Los datos no son todo lo bueno que nos gustaría pero hace dos semanas estábamos bastante peor", ha dicho el portavoz, que ha mostrado su preocupación "especialmente" por la zona centro donde hay una media de edad muy alta.



"Seguimos preparados por si hay que tomar algún tipo de medida extra de limitación de aforo o movilidad pero, de momento, no estamos en ese escenario", ha incidido Licerán, al tiempo que insiste en que los próximos días van a ser "muy importantes" de cara a posibles restricciones, por lo que ha vuelto a hacer un llamamiento a la población para que siga cumpliendo las recomendaciones sanitarias del uso de mascarilla, mantener la distancia social y no participar en reuniones de más de 10 miembros.



Asimismo, ha incidido en que se limiten las reuniones familiares, no solo de estudiantes, sino de ciudadanos en general porque sigue habiendo muchas quejas por ruidos en las viviendas y "es ahí donde más contagios se producen porque en ese ambiente familiar se relajan las medidas sanitarias".



En su intervención, Licerán ha agradecido a la hostelería el "gran esfuerzo" que está realizando en el cumplimiento de las reglas sanitarias con refuerzo de limpieza, limitaciones de aforo, etc. "Les animamos a que sigan con esa tensión y le exijan a los clientes que cumplas las normas para poder reducir el número de contagios en la ciudad", ha subrayado.



Asimismo, ha insistido en que el Ayuntamiento de Cáceres sigue en "contacto permanente" con los responsables del SES para "hacer un seguimiento exhaustivo" de los datos de la ciudad por áreas sanitarias y para valorar si hay que tomar algún tipo de medidas.