Hospital de la Montaña de Cáceres acoge PAC y centros salud Zona Centro y Plaza de Argel

El hospital Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres seguirá manteniendo en parte el uso sanitario con la permanencia del Punto de Atención Continuada (PAC) y los traslados a sus instalaciones de los centros de salud Zona Centro y Plaza de Argel, que se reubicarán en la planta baja y entreplanta del edificio propiedad de la Diputación Provincial.



Para ello, el Servicio Extremeño de Salud (SES) va a invertir casi 1,7 millones de euros en adecuar unos 6.000 metros cuadrados de los 20.000 totales del inmueble, del que se descarta el uso privado de sus instalaciones aunque se podrá compaginar la actividad sanitaria con otras funciones futuras de servicio público, que se dirimirán a posteriori.



El consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha desvelado los planes para este inmueble que cerró como hospital hace unos meses y sobre el que se han barajado varios posibles usos, junto al presidente en funciones de la Diputación Provincial, Carlos Carlos, y el alcalde Luis Salaya.



Finalmente, las tres administraciones implicadas (Junta, Diputación y Ayuntamiento de Cáceres) han decidido mantener los fines sanitarios y solucionar, de paso, el traslado de estos dos centros de salud de la ciudad, el Zona Centro, cuya edificio planteaba problemas de seguridad, y el de Plaza de Argel, un inmueble protegido que necesita una importante rehabilitación.



Vergeles ha explicado que "antes de final de año" comenzará la obra de adecuación del actual PAC, con la reforma de unos 600 metros cuadrados y 250.000 euros de presupuestos que se emplearán para mejorar la atención de urgencias.



Después, se actuará en unos 3.000 metros cuadrados de la planta baja con una inversión de 800.000 euros para adecuarla al centro de salud de Zona Centro, que contará con zona de rehabilitación y fisioterapia y con instalaciones para preparación al parto.

Cuando esta obra termine, se acometerá la reforma de otros 2.000 metros cuadrados de la entreplanta para el centro de salud de Plaza de Argel, con un presupuesto de 600.000 euros. En total, se prevé una inversión de 1.650.000 euros.



La unificación de estos dos centros de salud en el mismo edificio afectará a más de 25.000 personas, en concreto 13.408 que pertenecen al Zona Centro y otras 12.079 adscritas al Plaza de Argel. Entre los dos centros de salud se trasladarán 18 unidades básicas de atención primaria y tres pediatras.



CONSULTA A LOS VECINOS



El consejero ha advertido, no obstante, que la ubicación del centro de salud de Plaza de Argel no es definitiva ya que queda "un poco escorado" de la zona de salud afectada, por lo que se abrirá un periodo de diálogo con las asociaciones vecinales afectadas para explicar el proyecto de traslado e intentar llegar a acuerdos.



"Con esta reubicación, conseguimos mantener el PAC en el hospital Nuestra Señora de la Montaña, que era lo que querían los cacereños, una mejor ubicación para el centro de salud Zona Centro y garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios del centro de salud Plaza de Argel", ha incidido Vergeles.



En cuanto a los otros dos edificios, el de Zona Centro se adecuará para acoger la Unidad de Salud Mental, y el de Plaza de Argel se devolverá a su propietaria, la Tesorería General de la Seguridad Social.



Además, el hospital Nuestra Señora de la Montaña también está preparado para poder ser utilizado como centro de ingreso de enfermos de Covid, tal y como sucedió en la primera ola de la pandemia, si bien Vergeles ha descartado que haya que abrirlo "por ahora" porque, de momento, no existe presión hospitalaria en los otros dos centros cacereños.



Respecto al uso que se le dará al resto del edificio, unos 15.000 metros cuadrados que seguirán libres, el alcalde Luis Salaya ha explicado que la mesa de trabajo que se creó para dirimir el futuro del inmueble se reunirá en breve para seguir avanzando en otros proyectos que podría albergar el edificio y que son compatibles con los fines sanitarios, aunque se descarta su uso para negocios privados.



"Muy pronto tendremos una respuesta", ha zanjado el alcalde, que ha calificado la solución del edificio como "una buena noticia" porque permite que los cacereños sigan teniendo acceso a servicios sanitarios en el centro de la ciudad y se garantiza una atención primaria "a una distancia razonable" para personas mayores y para estudiantes que podrán acceder andando a su centro de salud.



Salaya ha incidido en que aunque se ocupen 6.000 metros, "queda un edificio entero" todavía por usar, concluyendo que "el compromiso de las instituciones es no dejar pudrirse el edificio y que antes de que empiece a deteriorarse se le dé una solución de uso".