El Ayuntamiento Cáceres pondrá en marcha un segundo plan de impulso socioeconómico

El Pleno del Ayuntamiendo de Cáceres ha aprobado este jueves, con la abstención del PP y el concejal Teófilo Amores y el apoyo del resto de ediles, la puesta en marcha de un nuevo plan de impulso económico para la reactivación económica, cultural y social de la ciudad con el objetivo de paliar los efectos de la pandemia.

Para ello, será necesario consignar en los Presupuestos municipales de 2021 una partida que iría destinada a las medidas que se diseñarán según las necesidades reales de empresas y ciudadanía.



La moción ha sido presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) y defendida por el concejal Antonio Ibarra, que ha explicado que este 'Plan Cáceres se Reactiva' se realizaría en dos fases distintas, con un foro de debate de expertos y grupos políticos, del que saldría, en una segunda fase, la redacción del plan a partir de todo lo trabajado anteriormente, que se llevaría al Pleno del ayuntamiento para su aprobación.



El texto original recogía la celebración de diferentes mesas de trabajo para analizar la situación pero este punto ha sido enmendado por el PSOE porque, según ha explicado el concejal de Participación Ciudadana, David Holguín, ya existen órganos municipales para llevar a cabo estos debates y así evitar duplicidades.



Desde las filas de la oposición, el concejal del PP José Ángel Sánchez Juliá, ha puesto en duda cuándo llegarán esas ayudas a las personas que las necesitan, y por eso los 'populares' han presentado una enmienda a la moción para agilizar las respuestas a corto plazo a las personas y empresas necesitadas, pero la propuesta ha sido rechazada por el grupo promotor de la moción.



"Hay que atacar los problemas de los cacereños en su día a día", ha sentenciado, que cree que los políticos deben "actuar" y "no embarrarse en seguir hablando", subrayando que "las ayudas siguen sin llegar y nosotros seguimos hablando para hablar de lo que hay que hablar".

En parecidos términos, el concejal no adscrito Teófilo Amores ha indicado que ya existe un plan de impulso socioeconómico, y lo que hay que hacer es llevarlo a cabo porque de todo lo que se ha aprobado hasta ahora "se ha hecho poco o muy poco".



Por otra parte, se ha rechazado, con los votos del PSOE y Unidas Podemos, una moción presentada por los ediles no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz, una moción que proponía una serie de medidas para impulsar el sector de la hostelería y el comercio local, como permitir la instalación con carácter excepcional de terrazas en determinadas zonas de aparcamiento e instalación de cerramientos, además de poner a disposición de los cacereños 50.000 bonos de 20 euros para fomentar el consumo local.



"Debemos ayudar a todas estas empresas y familias para que no se quede más gente atrás en esta crisis que está haciendo su supervivencia muy difícil y que ya está suponiendo la desaparición de pequeñas y medianas empresas y un fuerte impacto económico laboral y social sin precedentes", ha señalado Alcántara.



La concejala de Economía, María Ángeles Costa, ha recordado que desde que se levantó el estado de alarma se han otorgado 148 ampliaciones de terrazas, seis de ellas en aparcamientos, y en las que no se han concedido ha sido por problemas de seguridad y accesibilidad, defendiendo que "se está haciendo todo lo posible para conceder las terrazas a los hosteleros".



En cuanto al sector del comercio, Costa ha recordado que para emitir los bonos de impulso al comercio local hay que consignar una partida de 250.000 euros en los próximos presupuestos que supondría modificar otras inversiones, recalcando que "hay que tener claro si esa medida es efectiva y hay que estudiar las consecuencias que pueda tener".



El portavoz del PP, Rafael Mateos, ha recordado que la medida de ampliaciones de terrazas ya está encima de la mesa pero los expedientes se han eternizado y "muchos" empresarios no han obtenido respuesta a sus peticiones, así como otras medidas para impulsar el comercio local, por lo que ha recalcado que se trata de "una cuestión de voluntad política" para llevar a cabo las medidas.



Por su parte, Unidas Podemos se ha abtenido porque no comparte las medidas que se plantean para la recuperación de estos sectores ya que, según ha dicho el edil Raúl Martín, las propuestas "no solucionan la raíz del problema".



En la sesión ordinaria de este mes de septiembre, también se ha dado luz verde por unanimidad a una moción presentada por Unidas Podemos para la elaboración de un 'plan de sombras' en los parques infantiles de la ciudad, con el objeto de instalar un sistema de sombreado para acondicionar estos espacios para la época estival como lugares seguros al aire libre, y para que los niños recuperen estos espacios.



La idea es crear zonas de sombra, bien sea de forma natural mediante arbolado adecuado y suficiente o sistemas de protección artificial, así como puntos de agua y materiales que no se recalienten con facilidad, para fomentar el uso de estos parques en verano, según ha asegurado la portavoz de UP, Consuelo López.



El Pleno también ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el PSOE para instar al Gobierno a modificar la Ley 40/2007, de 4 de diciembre en materia de Seguridad Social para garantizar la igualdad de trato entre las parejas de hecho y las casadas en el acceso a la pensión de viudedad.



MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS



También se ha dado el visto bueno a la ampliación de crédito de unos 749.784 euros para cubrir el déficit del autobús urbano, que llega a casi 4 millones de euros cuando estaba previsto 3,2 millones.

La cantidad ha aumentado debido a la baja de usuarios por la pandemia y al aumento de costes por las inversiones que se han llevado a cabo para acondicionar los vehículos con medidas de seguridad.



La concejala de Economía, María Ángeles Costa, ha recordado que la ley recoge que hay que compensar a las empresas que cubren un servicio público, mientras el concejal de Unidas Podemos, Raúl Martín, ha dicho que la actuación se ajusta a derecho pero "no es ni ético", "ni coherente" que el ayuntamiento cubra el déficit de una empresa concesionada.



También se ha aprobado, a través de una moción de urgencia de Alcaldía, una modificación del contrato del servicio de transporte urbano por valor de 148.000 euros para cubrir la ampliación en cuatro autobuses para las líneas que dan servicio al campus universitario.



Asimismo, se ha aprobado la cuenta general del Ayuntamiento, Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), Instituto Municipal de Juventud (IMJ), Instituto Municipal de Deportes (IMD) y Universidad Popular (UP).



La sesión plenaria, que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas de la Covid-19, ha aprobado también los dos días festivos locales para 2021 que serán los viernes 23 e abril (San Jorge) y 28 de mayo (Ferias de San Fernando).