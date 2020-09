Arroyo de la Luz suspende sus ferias de septiembre por el coronavirus

El motivo de la suspensión no es otro que la situación de la pandemia en la localidad, con la aparición "cada día" de casos nuevos y con las recomendaciones sanitarias de evitar aglomeraciones y actividades de ocio que puedan contribuir a la difusión de la enfermedad.



Cabe recordar que Arroyo de la Luz fue la primera localidad extremeña que estuvo en aislamiento social el pasado mes de marzo y durante todo un mes "sufrió una fuerte incidencia de la enfermedad" que acabó "desgraciadamente con demasiadas personas fallecidas".



En esta misma línea, la Junta de Gobierno Local ha decidido no organizar los actos que tradicionalmente se vienen celebrando en la localidad con motivo del Día de Extremadura, el 8 de septiembre, por los mismos motivos si bien sí se ha organizado un acto virtual.



A las 12,00 horas del mismo 8 de septiembre se publicará en la página web del ayuntamiento y en todas las redes sociales del mismo un programa especial con motivo del Día de Extremadura, con la intervención de autoridades, entidades y personas relacionadas con la medalla de este año, además de varias actuaciones culturales.



La medalla de este año recaerá de forma honorífica en todas las personas fallecidas durante la pandemia del Covid-19, a sus familias, que "no han podido despedirlas como merecían, a todas las personas que han vencido la enfermedad", también a los mayores y a todos los trabajadores, colectivos, y entidades que han contribuido con su trabajo, esfuerzo y dedicación a superar esta crisis sanitaria.