Salaya ve positivo, aunque "no perfecto", el acuerdo de la FEMP y el Gobierno

De esta forma, se ha pronunciado Luis Salaya este viernes, a preguntas de los periodistas en Cáceres sobre este acuerdo, respecto del que ha dicho que "no era el punto de partida de los ayuntamientos", pero tampoco lo era para el Ministerio "y en eso consisten precisamente los acuerdos".

El alcalde ha explicado que el equipo de Gobierno tiene "clarísimo" que se quiere aprovechar la flexibilización del techo de gasto pero no se tiene "tan claro" que se vaya a acoger a este préstamo, y que el ayuntamiento hará lo que le interese económicamente, "sin tintes partidistas", ha reafirmado.

Según Salaya, lo bueno de esta propuesta es que "al que no le guste no tiene por qué acogerse si cree que perjudica a su ayuntamiento y no tiene que sumarse".

"Sabemos ya que hay una parte del acuerdo de la que nos vamos a beneficiar y otras que seguimos estudiando para ver si nos acogemos o no", ha señalado Salaya.

También, ha avanzado que Cáceres tiene claro ya que sí va a pedir el crédito extraordinario para el apoyo a los servicios de transporte público de titularidad de entidades locales para dotarlos de mayor financiación para compensar el déficit extraordinarios de este año" y, sobre los demás puntos, "se irá viendo hasta el 15 de septiembre",

Explica el Ayuntamiento de Cáceres que de acuerdo con el decreto, los municipios deberán ingresarle a Hacienda, de forma voluntaria, sus remanentes, en el caso de Cáceres 4 millones de euros, para que luego se les devuelva el dinero en diez años, ampliables a quince, a partir de 2022.