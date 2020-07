El PP critica que las ayudas a pymes de la Diputación de Cáceres "siguen sin llegar"

El portavoz del PP en la Diputación de Cáceres, José Ángel Sánchez Juliá, ha lamentado que las ayudas a pymes y autónomos de la institución "siguen sin llegar" a sus destinatarios, y las sociales son "insuficientes", por lo que ha criticado que el equipo de Gobierno "destine más tiempo al marketing político del Plan Reactiva, que a la verdadera reactivación económica y social de la provincia de Cáceres".

Así pues, el PP considera que los anuncios hechos por la presidenta y su equipo de Gobierno este pasado miércoles "son una muestra más de que vuelven a vender a bombo y platillo lo que son migajas de las nefastas políticas que lleva a cabo el PSOE en nuestra provincia", ya que, según indican los 'populares', el paro y la despoblación siguen creciendo y "se sigue asfixiando a los Ayuntamientos, en vez de prestarles la ayuda que la institución provincial debería".

En concreto, Sánchez Juliá ha recordado que el Gobierno de la Diputación de Cáceres anunció en el mes de marzo ayudas a los autónomos y las pymes, "y siguen sin llegar". "Al PSOE le interesa más vender titulares que llevar a cabo políticas que sean efectivas y que mejoren el bienestar y el crecimiento de la provincia de Cáceres", ha incidido.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de poner en marcha acciones "serias, reales y decididas" que permitan luchar con todas las garantías contra los malos datos que se arrojan en materia de empleo, de población y de pobreza, "en vez de estar vendiendo continuamente un plan troceado, que no tendrá casi un impacto positivo mínimo hasta el 2021".

En cuanto a las ayudas sociales, el portavoz ha destacado que "son insuficientes" porque recortan las inversiones en los municipios y carga sobre las cuentas municipales los "caprichos" del PSOE, lo que "atenta" contra la autonomía de los municipios, tal y como informa el PP en una nota de prensa.

Por todo ello, el PP ha pedido al equipo de Gobierno que escuche al resto de grupos políticos que le hacen propuestas "serias y reales de manera continuada y que llevan años desechando".

"Hoy más que nunca, es el momento de velar por encima de todo por los intereses generales de la provincia de Cáceres, y no por los intereses partidistas de un gobierno que no atina con sus medidas y que no dan resultados, ya que los hechos así lo demuestran", ha concluido.