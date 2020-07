Cáceres creará antes de septiembre mesa trabajo con medidas urgentes para comercio local

Ep.

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves por unanimidad una moción en la que se pide que se pongan en marcha medidas "urgentes" y "eficaces" de apoyo al comercio local, ante el cierre masivo de negocios en calles con tradición comercial como Pintores, Paneras, Moret o el entorno de Galarza, donde han cerrado en los últimos años cientos de negocios.



La propuesta presentada por el PP ha incluido una enmienda del concejal no adscrito Teófilo Amores que ha pedido que se cree una mesa de trabajo para abordar la situación, la cual debe constituirse antes del mes de septiembre, según ha apuntado el portavoz 'popular', Rafael Mateos, que ha recordado que Cáceres ha incrementado el número de parados en 1.325 personas con respecto a la cifra del año anterior, con lo que ha sobrepasado de nuevo los 9.300 parados.



Por ello, se ha aprobado realizar un análisis de las circunstancias que están originando el cierre continuo de establecimientos comerciales en la zona centro; que se adopten medidas que mejoren la imagen de esta zona comercial, y que se pongan en marcha campañas de apoyo al comercio, dando a conocer la oferta comercial y las diferentes zonas de estacionamientos y opciones de transporte público.



"Queremos empezar a asentar las bases del desarrollo comercial de Cáceres porque, o lo hacemos aquí, o Cáceres se queda sin comercio", ha zanjado Mateos, que ha añadido que estas medidas deben ir acompañadas de actividades dinamizadoras que atraigan potenciales clientes a la zona, que fomenten la fidelización de los clientes y el impulso de ludotecas que haga más atractivo y fácil poder realizar compras en esta zona.



La moción también incluye la necesidad de poner en marcha incentivos fiscales y medidas económicas por parte del Ayuntamiento que promuevan el alquiler de los locales comerciales, y que se apueste "de una vez por todas", por contar con un pabellón Ferial en Cáceres que posibilite la celebración de eventos.



Mateos también ha criticado los cortes de tráfico en vías importantes como la calle San Antón y el entorno de Galarza y ha pedido consenso con los comerciantes a la hora de afrontar la peatonalización de esta zona.



PROBLEMA ENDÉMICO



El concejal no adscrito Teófilo Amores ha recordado que el declive del comercio local del centro de Cáceres "no es atribuible" al Gobierno actual, sino que está en decadencia desde "hace más de cuarenta años" y su problema "es endémico", porque hace más de diez años se cerraron 110 negocios y la mayoría, 102, prefirieron seguir cerrados y mantener los altos precios de alquiler de los locales.



Por parte del concejal no adscrito Francisco Alcántara también ha incidido en que el declive del comercio cacereño no ha arrancado con la pandemia y no se circunscribe a la zona centro, sino también a otras calles como San Pedro de Alcántara, Gómez Becerra, y muchas más, que se han visto perjudicadas por "una ola gigantesca con la irrupción definitiva del comercio online".



Pero también hay otros motivos como el envejecimiento de la población, el éxodo de los jóvenes y la oferta "atractiva" de otras ciudades cercanas. Por eso, ha apostado por una política fiscal favorecedora, campañas del consumo local, ayudas a la especialización, implantación del comercio online, ampliar el uso de los locales, etc.



La portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López, ha ahondado en la idea de la crisis que vive el comercio tradicional desde hace años, que tiene una "crisis estructural", la cual hay que atajar con una modernización del sector. "En un año no creo que el actual Gobierno tenga la culpa cuando esta crisis del comercio viene desde hace años", ha señalado, al tiempo que ha apostado por la peatonalización del centro porque "fomenta el comercio".



El concejal de Ciudadanos (Cs), Antonio Ibarra, ha señalado que "tanto el origen como las soluciones" del problema del comercio cacereño es "estructural" y la solución debe ser de "fondo". "Para que funcione el comercio debe funcionar la agricultura y el sector industrial, porque para que Pintores esté lleno también deben estarlo los polígonos industriales", ha dicho.



Desde el Gobierno local, la concejala de Comercio, María Ángeles Costa, también ha reconocido la situación "complicada" del comercio y ha recordado que el PSOE ya presentó en la anterior legislatura varias medidas para reactivar el sector comercial en la ciudad que "cayeron en el sueño de los justos".



Costa ha explicado que uno de los problemas es que los locales son propiedad de unos pocos y los alquileres son "poco realistas". Asimismo, ha valorado que la contratación en agosto pasado de una gerente del comercio ha hecho que se hayan recogido "todos" los problemas del sector a través de visitas a los negocios, y se han llevado a cabo varias campañas de dinamización en varias zonas comerciales de la ciudad, además de impulsar la digitalización de los negocios.



En su intervención ha recordado que se está trabajando para actualizar el catálogo de bienes, se cambiarán los usos de los locales, y se abordará la movilidad en la zona. Además, se han abierto más de 100 expedientes instando a mantener en buen estado las fachadas de los edificios, y se está reforzando el servicio de disciplina urbanística para promover la dinamización de la zona.



Sobre el pabellón ferial, ha recordado que el proyecto viene de septiembre de 2009, en 2010 se adjudicó el concurso de ideas y en 2011 ganó las elecciones Elena Nevado y, después del recorte en las actuaciones de feria, se tuvo que indemnizar a los dos arquitectos que ganaron el concurso porque se abandonó el proyecto.



En el turno de réplica, el portavoz del PP ha matizado que la culpa de la situación del comercio cacereño no se la achacan solo al actual Gobierno pero sí ha insistido en que, "a día de hoy, está peor que hace un año" ante la "pasividad" del ejecutivo cacereño. "Me preocupa que después de todo lo que dicen que han hecho la situación sea la que es", ha concluido.



El alcalde también ha intervenido antes de la votación para decir que el comercio está peor que hace un año, "y el sector automovilístico, y la aviación, y la industria...", ha apuntado en alusión a la crisis económica provocada por la pandemia, pero ha mostrado su apoyo a la mesa de trabajo porque "entre todos, se pueden encontrar soluciones al comercio".