Cáceres suspende definitivamente la Feria de San Fernando

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha anunciado este lunes que se suspende de forma definitiva la Feria de San Fernando, que se había trasladado de mayo a septiembre. La causa es que no se puede garantizar la seguridad de las personas ante la pandemia del coronavirus.



La decisión se hará oficial en los próximos días pero "todo apunta", ha dicho el regidor, a que no se va a llevar a cabo la feria de septiembre porque "no tenemos ninguna garantía de poder celebrar una feria segura", ya que hay que licitar y contratar muchos servicios para poder celebrarla y, según ha señalado, "no vale la pena" la feria que resultaría con el coste real que conllevaría su organización, ya que el formato sería reducido, y habría que asumir el riesgo de que finalmente no se pudiera celebrar.



"Nos parece lo más razonable porque cuando tomamos la decisión de aplazar la feria no sabíamos muy bien cómo iban a transcurrir las cosas y cómo íbamos a estar en otoño, y lo que ha venido después nos lleva a tomar la misma decisión que han tomado otras ciudades de suspenderla", ha señalado Salaya.



Dicho esto, el regidor cacereño ha confirmado que "no tendremos feria" y, por lo tanto, se suspenderá la edición de este año 2020 "definitivamente".



En cuanto al festivo viernes 25 de septiembre, que se había trasladado en sustitución del 23 de abril, día de San Jorge, para celebrar las ferias en esa fecha, ha dicho que, en principio, "se mantiene".



No obstante, respecto a este asunto, se abrirá un diálogo con las asociaciones de comercios, con sindicatos y empresarios para analizar la conveniencia o no de mantener el festivo en esa fecha. "Les haremos una propuesta", ha zanjado Salaya, a preguntas de los medios sobre este asunto tras la presentación del jardín en recuerdo de las víctimas del Covid-19 que se ha inaugurado en el Parque del Príncipe.