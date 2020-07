Cáceres regula el reparto de publicidad a pie de calle

Ep.

La Ordenanza Reguladora de la Distribución y Reparto Gratuito de Información, Publicidad y Propaganda con Fines Comerciales en Cáceres ha iniciado su tramitación con la exposición pública del borrador durante veinte días, con el objetivo de que ciudadanos o colectivos puedan presentar alegaciones al texto que pretende regular el "asalto" al turista y a los cacereños en la vía pública por parte de varios sectores relacionados con servicios al consumidor.

El portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, ha explicado que el alcalde ha firmado ya la exposición pública de la ordenanza que pretende regular esta situación, sobre todo en zonas como la Plaza Mayor, San Juan, o la plaza América, donde "hay muchas personas que reparten publicidad en papel a la ciudadanía".

Lo que viene a regular esta nueva normativa es que esa distribución de la publicidad no se pueda llevar a cabo en un entorno superior a tres metros del establecimiento que se publicita y que los repartidores estén identificados por el propio Ayuntamiento, para "evitar ciertos problemas", ha dicho el portavoz.

A partir de ahora se realiza una exposición pública de veinte días en los que cualquier ciudadano puede presentar propuestas a la ordenanzar y después se iniciará el trámite legal para su aprobación, primero en Comisión y después en el Pleno.

Con estos plazos, Licerán ha explicado este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, que no se sabe cuándo podrá estar lista de forma definitiva y cuándo entrará en vigor, ya que dependerá del número de alegaciones que se presenten, las cuales habrá que resolver una a una e informarlas jurídicamente, como es habitual en estos procesos participativos.

Si no hay alegaciones el trámite será más rápido, ha recordado el portavoz que ha recalcado que "los plazos legales son los que son". "Queremos que esté cuanto antes pero no puedo garantizar que esté este verano porque no sabemos todavía ahora mismo si va a haber alegaciones o no", ha concluido.

Cabe recordar que en entornos como la Plaza Mayor se han producido varios conflictos entre empresarios autónomos que ofrecen sus servicios a los turistas como guías y las asociaciones y empresas de iniciativas y gestión turística de la ciudad, por lo que desde el sector se venía reclamando esta ordenanza para regular esta situación.

El borrador de la ordenanza se aprobó por unanimidad el pasado 14 mayo en la comisión de Desarrollo Urbano, pero al estar en el estado de alarma el expediente quedó en suspenso y no pudo avanzar hasta ahora que retoma su tramitación administrativa para aprobación y entrada en vigor.