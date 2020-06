Plan director Hospital Plasencia establecerá alianzas en tres áreas salud norte de Cáceres

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha anunciado en Plasencia (Cáceres) la puesta en marcha del plan director del Hospital Virgen del Puerto "con tres especialidades que tendrán alianzas estratégicas en el norte de Cáceres y que serán Oftalmología, Otorrinolaringología y Oncología".



En concreto, el titular extremeño de Sanidad ha explicado que son los tres servicios por los que va a empezar a hacer alianzas estratégicas entre las tres áreas de salud del norte de la provincia, de tal manera, ha añadido, que se pueda tener una "respuesta adecuada" en esas especialidades y los profesionales "sientan atractivo venir a esta zona a trabajar".



En este sentido, Vergeles, que ha hecho este anuncio durante la recepción del respirador invasivo que el Banco de Santander ha donado a la región y que se ubicará en el hospital placentino, también ha anunciado la inversión de 80.000 euros en la adecuación de dos quirófanos destinados a cirugía mayor ambulatoria.



Asimismo, se invertirán unos 250.000 euros en el equipamiento de esos quirófanos que permitirán al Área de Salud de Plasencia disponer de más espacios de quirófanos y solucionar el "problema de listas de espera que la falta de los mismos produce", según ha informado la Junta en una nota de prensa.



CAPACIDAD ESTRATÉGICA DE RESPIRADORES



Asimismo, el vicepresidente segundo ha agradecido la colaboración de la entidad bancaria en los momentos "más complicados" de la pandemia cuando se tenían cerrados todo lo que eran los corredores seguros para el material y el equipamiento sanitario entre los países que fabricaban y España, que era "quien necesitaba respiradores, mascarillas, equipos de protección individual, etc".



A su vez, Vergeles, que se ha mostrado satisfecho porque se estén repartiendo respiradores invasivos por los distintos hospitales del Sistema Nacional de Salud, ha asegurado que "nos hace falta tener una capacidad estratégica de dotación de respiradores".



Además, ha comentado que con esta donación se puede tener asegurada la capacidad estratégica de respiradores invasivos por si se tuviera un brote de coronavirus de las dimensiones del que se tuvo en el mes de marzo.



Cabe destacar que en este acto, al que también han asistido el director general de Asistencia Sanitaria, Vicente Alonso; el director general de Planificación Económica del SES, Esteban Serrano; el gerente del área de Salud de Plasencia, Alberto Pérez; y el director territorial del Banco Santander en Extremadura, Justiniano Cortés, el consejero ha expresado su deseo de que "ojalá no los necesitemos para la Covid-19" y ha recordado que "un respirador invasivo sirve para otras cosas".



En esta línea, el consejero ha explicado que el respirador invasivo, de última generación, va destinado a la UCI, a aquellos pacientes graves que no son capaces de ventilar por sí mismos.

COMPROMISO DE BANCO SANTANDER CON EXTREMADURA

Por su parte, Justiniano Cortés ha señalado que el Banco Santander ha querido ser parte de la solución en la emergencia sanitaria y económica y muestra de su compromiso con Extremadura y con los extremeños es la donación de este respirador, que se suma a otros nueve ventiladores no invasivos y a 46.000 mascarillas que se han entregado ya a la Consejería de Sanidad a través de INGESA.