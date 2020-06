Guardia Civil trata de abrir distintas investigaciones sobre mujer desaparecida en Bohonal

Ep.



La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha lamentado que no haya "desgraciadamente" novedades en torno a la búsqueda de la mujer de 74 desaparecida el pasado 25 de mayo cuando salió a dar un paseo en la localidad cacereña de Bohonal de Ibor.



"Seguimos tratando de abrir distintas investigaciones y de profundizar en ellas, la Guardia Civil no ha escatimado en recursos", según ha destacado la delegada, que ha recordado que se han desplazado a la región unidades de distintos puntos de España y que "los mejores especialistas en búsqueda de personas" han participado en rastreos por toda la zona donde se produjo la desaparición.



"Creemos y esperamos que antes o después esclarezcamos los hechos de esta desaparición", ha confiado la delegada, que ha sido preguntada por los periodistas por este asunto, tras un mes de búsqueda, en una rueda de prensa en la Delegación del Gobierno en la que ha realizado un balance del estado de alarma en la región.



Según ha explicado, se está "muy en contacto" con la familia, que "sabe perfectamente que desde el primer momento se ha hecho una búsqueda muy intensa"; sobre lo cual ha ahondado en que "se están ampliando a otras posibles causas porque hay que cerrar todas las sospechas y todas las posibilidades" para acercarse "lo más posible a la veracidad del asunto".



En este sentido, ha incidido en que en dicha búsqueda han trabajado equipos aéreos, helicópteros o drones y en que se han organizado batidas profesionales por parte de distintas unidades especializadas de la Guardia Civil o en colaboración con la ciudadanía y con Protección Civil, pero que "desgraciadamente todavía no hemos conseguido dar con su paradero". "Esperemos que podamos esclarecer los hechos pronto", ha recalcado García Seco.



Por otro lado, e interpelada también por si hay novedades en torno a las extremeñas Francisca Cadenas y Manuela Chavero, desaparecidas en las localidades pacenses de Monesterio y Hornachos en 2016 y 2017, respectivamente, la delegada ha comentado que "desgraciadamente, tampoco".