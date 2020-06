Cáceres abre sus piscinas con la figura del acomodador y sin turnos para usuarios

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres ha inaugurado este viernes el periodo de baño en la ciudad en cuatro de las seis piscinas municipales con la figura del acomodador, sin turnos establecidos para los usuarios y con el mantenimiento de los abonos para la temporada completa.



Así, ya se pueden utilizar las piscinas del Parque del Príncipe, Agustín Ramos Guija (Cáceres El Viejo), la de San Jorge en Pinilla y Valdesarlor, mientras que la de Aldea Moret está ultimando los preparativos y se abrirá el viernes, día 26, y la de Rincón de Ballesteros se encuentra en periodo de licitación y estará disponible durante la primera quincena de julio.



En este último caso, los plazos de adjudicación se suspendieron por el estado de alarma y ha vuelto a salir a licitación en cuanto se activaron los periodos administrativos, lo que retrasará la fecha habitual de apertura de esa piscina, que era el 1 de julio.



El alcalde cacereño, Luis Salaya, ha explicado este viernes en una rueda de prensa online que todas las piscinas disponen ya de equipos de desinfección permanentes, se han delimitado en el césped los espacios para situarse pintando círculos y rectángulos, y habrá un acomodador para indicar dónde situarse a los usuarios y que "no se mezclen los grupos de personas, que va a ser la prioridad en estas piscinas".



Finalmente, se ha optado por no hacer turnos de uso porque "iban a suponer más problemas que ventajas", ha explicado el regidor, ya que se provocaría que un turno estuviera vacío y en el otro hubiera problemas de aforo, por lo que se ha optado por otras medidas de seguridad como mantener la figura del acomodador.



SOCORRISTA DE CÉSPED



Respecto a la fórmula del acomodador, que el alcalde ha llamado "socorrista de césped", cree que "va ser muy positiva" y, para no duplicar funciones, estará el socorrista atendiendo sólo a sus tareas habituales, y el acomodador para encargarse de que todo el mundo cumple con las recomendaciones fuera del agua. Es decir, acompañará a los usuarios a su lugar asignado y velará por que no se junten grupos diferentes.



En cuanto al aforo, hoy viernes y mañana sábado al estar en fase 3, las piscinas abren con cita previa, como obliga el estado de alarma, con un aforo del 30% y con duchas y vestuarios cerrados. Desde este domingo, día 21, ya en la llamada 'nueva normalidad' se suprime la cita previa y el aforo en San Jorge, Aldea Moret y Valdesalor será del 50%, y en Ramos Guija y Parque del Príncipe del 60%. Las duchas permanecerán cerradas y los vestuarios abiertos.



Salaya ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que sean "prudentes y pacientes ante esta nueva situación" y que se mantengan las distancias de seguridad y sea respetuoso con el personal.



En cuanto a los horarios, serán los habituales de otras temporadas. En Agustín Ramos Guija se abrirá de 12,00 a 21,00 horas (los fines de semana hasta las 22,00 horas); San Jorge (Pinilla) de 12,00 a 21,00 horas; Parque del Príncipe de 11,30 a 21,30 horas; Valdesalor de 12,00 a 21,00 horas y Aldea Moret, cuando abra la semana que viene, mantendrá un horario de 15,00 a 20,00 horas.



Los precios también se mantienen para la entrada diaria de adulto en 2 euros; entrada adulto festivo, 2,50 euros; entrada infantil y mayores de 65 años, 1,50 diario y 2 euros los fines de semana. El precio de los abonos será el de adulto de 10 entradas, 16,5 euros; el infantil y mayores de 65 años (10 entradas), 12,5 euros, el abono temporada individual adulto, 120 euros, y el abono temporada individual infantil y mayores de 65 años, 90 euros.



Tras la rueda de prensa, el alcalde ha visitado la piscina del Parque del Príncipe, junto al concejal de Servicios Públicos, Andrés Licerán, y el director general de Limycon, Eduardo Chacón, para conocer 'in situ' los cambios que se han producido en las instalaciones con el objetivo de guardar las medidas de seguridad para evitar contagios de Covid-19.