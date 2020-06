Nuevas dependencias Registro del Ayuntamiento de Cáceres se estrenan para citas previas

Ep.



Las nuevas dependencias del Ayuntamiento de Cáceres, que acogerán el Registro General con acceso por la Gran Vía, se estrenarán para llevar a cabo citas previas de atención al público, de manera que será en esta sala, conocida como salón Muriel, donde se reúnan los empleados con los ciudadanos que necesiten hacer un trámite administrativo.



Es una de las medidas que ha adoptado el Gobierno local en el plan de desescalada para recuperar poco a poco la actividad municipal presencial. Para ello se ha decidido que sea esta dependencia la única que se utilice para atención al público de una forma "ordenada" con el objetivo de evitar el trasiego de los ciudadanos por las diferentes estancias de los servicios municipales, que están muy repartidos en los dos edificios administrativos, el ayuntamiento y el inmueble de Publio Hurtado.



Así lo ha avanzado el alcalde cacereño, Luis Salaya, que ha explicado este viernes en una rueda de prensa online que, cuando alguien quiera reunirse con un empleado municipal, se llevará a cabo "siempre" en el salón Muriel y estarán muy definidas las zonas en las que entra y sale público para reforzar la desinfección y garantizar las medidas de seguridad ante la propagación del Covid-19.



Cabe recordar que estas dependencias, que tienen entrada directa por la calle Gran Vía han estado muchos años en desuso y se han sometido a una reforma integral para trasladar allí el Registro General y otros servicios municipales de atención al público, que ahora están dispersos por dos edificios.



La reforma, llevada a cabo por la empresa Construcciones Narsan SL, ha costado 185.130 euros más otros 27.383 euros para habilitar el mobiliario. Ahora, se abrirá al público la estancia una vez ha sido amueblada y equipada a partir del próximo día 22 de junio, cuando se elimine el estado de alarma y los trabajadores municipales comiencen a incorporarse a sus puestos de forma paulatina.



Para ello, se ha diseñado el plan de desescalada con los jefes de servicio y de acuerdo con el departamento de prevención de riesgos y salud laboral. El objetivo es que la vuelta al trabajo sea de forma gradual y con estrictas medidas de seguridad como colocación de mamparas de protección en mostradores de atención al público, geles desinfectantes, señalización de distancias de seguridad, etc.



También se reforzará la desinfección en las oficinas y zonas comunes y, en los despachos ocupados por más de dos trabajadores en los que no se pueda garantizar la distancia de dos metros entre los puestos de trabajo, se establecerán turnos presenciales, de forma que se alternará el trabajo a distancia desde casa con el presencial en diferentes días.



Se priorizará el teletrabajo para los empleados vulnerables o de riesgo ante la infección del Covid-19. No obstante, Salaya ha insistido en que la atención al público se hará "siempre" con cita previa y la idea es que siga siendo así a largo plazo porque se quiere "ordenar la actividad" del trabajo municipal y que las reuniones con los funcionarios sean con cita previa.



Respecto a otras dependencias municipales como las del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) de la calle Atahualpa, los trabajadores ya han iniciado también la desescalada con asistencia a las oficinas, y el lunes ya estarán abiertas también las sedes de Alea Moret y del edificio Valhondo, "aunque hay que solicitar cita previa", ha insistido el regidor.



PISTAS DEPORTIVAS Y JUEGOS INFANTILES



Lo que todavía no se va a abrir son las pistas deportivas al aire libre repartidas por diferentes barrios ni las áreas de juegos infantiles o los espacios biosaludables para personas mayores, ya que se está a la espera de contar con un protocolo que está elaborando la Junta de Extremadura para hacerlo "con todas las garantías de seguridad".



Salaya ha insistido en que no se dan las condiciones para reabrir estas pistas deportivas, aunque ha reconocido que algunas que no tienen un cerramiento total han sido usadas sin autorización, y ha tenido que actuar la Policía Local en algunos casos.



"Las condiciones son duras, complicadas y complejas para poder abrir una pista o un parque infantil", ha recalcado al tiempo que ha subrayado que abrirán "cuando se tengan unas condiciones claras y que sean posible aplicarlas por los ayuntamientos".



La actual fase 3 permite abrir las pistas con grupos de 20 personas pero sin realizar deportes de contacto físico, lo cual es muy complicado de mantener porque estas instalaciones se utilizan sobre todo para jugar al fútbol o al baloncesto, deportes en los que no se pueden guardar las distancias de seguridad.



El alcalde ha advertido que el virus todavía sigue activo y que en países de nuestro entorno como Portugal o Francia está habiendo rebrotes y están "fracasando" en su desescalada, por lo que ha pedido "prudencia" hasta que se tenga una vacuna. "Debemos tener precaución y respeto al virus como para evitar estas situaciones", ha sentenciado.



En cuanto a los pabellones municipales cerrados, que pueden usarse con cita previa, el alcalde ha mostrado su disposición a que puedan utilizarse a partir de septiembre para que los centros educativos puedan impartir en ellos sus clases de educación física, como algunos ya hacen de forma habitual en el curso escolar.



"Cualquier solicitud de la Consejería de Educación en este sentido será atendida y buscaremos la fórmula de ponernos de acuerdo para hacerlo", ha añadido Salaya que ha concluido que "la Junta de Extremadura sabe que cuenta con todos los medios del Ayuntamiento de Cáceres para garantizar una vuelta al colegio con normalidad".