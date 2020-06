Amigos de la Ribera del Marco de Cáceres alertan de la grafiosis del olmo

Ep./Rd.

La Asociación Amigos de la Ribera del Marco de Cáceres ha alertado de que la grafiosis del olmo está afectando ya a más de una veintena de árboles, la mayoría situados en las inmediaciones de la Ronda de San Francisco, junto a los juzgados, y en el barrio del Espíritu Santo, que se están "muriendo" por esta enfermedad.

Después de que el pasado mes de mayo se secaran cuatro ejemplares de olmos por esta causa, ahora la grafiosis ha llegado a los árboles "centenarios" que hay en la zona de San Francisco que muestran "claros signos de enfermedad".

Por ello, la asociación Amigos de la Ribera del Marco ha pedido que estos ejemplares sean suplidos por nuevos árboles que no estén afectados por dicha enfermedad, que ataca a los árboles más débiles y de mayor edad, algunos resisten a ella o no dan signos de padecerla pero no se sabe si son inmunes.

Cuando se detecta la enfermedad en algún ejemplar, lo que se intenta es podar para ver si es recuperable, pero "una vez que se muere hay que cortarlo y retirarlo", por ello lo más importante es plantar en distintas zonas verdes aquellos olmos que son resistentes a la grafiosis, que son especies que han sobrevivido y de ahí que hayan cogido los esquejes y los han reproducido y fortalecido en los viveros "aunque tampoco hay garantías de que sobrevivan".

ORDENANZA DEL ÁRBOL

Ante esta situación, el Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cáceres se ha hecho eco de la demanda de la asociación y ha pedido al equipo de Gobierno que se retome el proceso para la aprobación definitiva de la ordenanza del arbolado como herramienta para planificar, ordenar y gestionar el arbolado de la ciudad, así como regular todas las actuaciones que afectan a su sistema.

La portavoz de la formación en el Consistorio cacereño, Raquel Preciados, ha pedido que se tomen "medidas urgentes" ante la situación de los olmos que están muriendo por grafiosis, ya que "son muchos y la situación es grave porque se está extendiendo a más ejemplares por toda la ciudad".

A su vez, la edil de la formación naranja ha explicado que desde la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco, han hecho llegar su preocupación sobre este asunto, sobre el que Cs ya había alertado el pasado mes de mayo "cuando la grafiosis destruyó cuatro árboles en una semana".

"Situaciones como esta ponen de manifiesto la necesidad de contar con una ordenanza del arbolado, y por ello ya en el mes de mayo el Grupo Municipal Ciudadanos demandó que se retomara el proceso para su aprobación", ha insistido la portavoz en una nota de prensa.

En concreto, se trata de una demanda que no ha tenido respuesta del equipo de Gobierno, y "el tiempo va pasando y los árboles continúan muriéndose en nuestra ciudad", ha recalcado Preciados.

Por último, la edil de Cs ha añadido que el patrimonio natural constituye "una de nuestras grandes riquezas, y debemos preservarlo y protegerlo frente a cualquier afectación directa o indirecta, de ahí la necesidad de contar con esta ordenanza".