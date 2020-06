El mercadillo de Cáceres vuelve el próximo miércoles con un tercio de los puestos

Ep.



El mercado franco de Cáceres, que se celebra cada miércoles en Vegas del Mocho, se reanuda el próximo miércoles día 10 tras la suspensión por la crisis sanitaria, pero solo con 65 de los 200 puestos que acuden habitualmente. Habrá un control de acceso y todos los puestos que se instalen serán de productos de alimentación, por lo que no se venderá ropa, calzado ni otros artículos, de momento.



La medida se ha adoptado en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres que se ha reunido este viernes y en la que se han visto las normas del mercadillo de la "nueva normalidad", que solo tendrá puestos de fruta, carnicería y charcutería, según ha avanzado el alcalde Luis Salaya en rueda de prensa.



Salaya ha explicado se perimetrará todo el espacio del mercadillo, tal y como recoge la norma para la desescalada de la venta ambulante, por lo que se ha optado por instalar estos 65 puestos en un espacio acotado "sin superar el tercio del total permitido por la ley". Además, se mantendrán otras medidas de seguridad como un control de acceso en las calles San Agustín, en Santo Tomás de Aquino y Fausto Picapiedra.



"Hemos decidido priorizar la alimentación que ocupará diversas zonas para tener control de acceso en varias calles", ha dicho el alcalde, que ha añadido que solo habrá una línea de puestos de seis metros y una distancia de separación entre puestos de 2,5 metros.



Así las cosas, el mercado franco reanuda su actividad pero con el cumplimiento de varias medidas de seguridad recogidas en la normativa estatal y otras aplicadas por el propio ayuntamiento que se han adaptado a la situación concreta de Cáceres, que cuenta con un mercadillo "muy grande". "Vamos a garantizar las medidas de seguridad para evitar los contagios", ha incidido el alcalde.



CAMPAMENTOS URBANOS Y CONCIERTOS VERANIEGOS



A la pregunta de si se mantendrán los campamentos urbanos que cada verano organiza el ayuntamiento cacereño como medida de conciliación familiar y para ofrecer un ocio alternativo a niños y jóvenes, el alcalde ha explicado que la idea es que haya "programas de conciliación" que se podrán realizar en el formato conocido de los campamentos o en otro, si no se permite la celebración de estos por medidas de seguridad.



"Si el modelo de campamentos urbanos es viable y se pueden hacer con segurida, los habrá tal y como los conocemos, y si no, habrá otros formatos que cumplirán las normas", ha incidido el regidor, que insite en que "habrá alternativas seguras" a esta iniciativa porque se cumplirán las recomendaciones y las normas de la desescalada en estos ámbitos.



También otra actividad que cada verano llegaba con el nombre de 'Las noches del Baluarte', con la celebración de conciertos en el Baluarte de los Pozos, se celebrará pero no en ese espacio concreto, ya que se encuentra en proceso de restauración con las obras de la muralla.



Salaya ha avanzado que los trabajos en el Baluarte de los Pozos han obligado a abrir una zanja de cinco metros para la restauración del muro que "tenía una grieta muy importante", por lo que no se podrán celebrar los conciertos en este espacio porque "no estará activo", pero se buscará una alternativa.



"Habrá iniciativas culturales con una serie de conciertos en otro lugar alternativo a lo que se hacia en 'Las noches del Baluarte'", ha concluido el regidor.