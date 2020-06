La XXVI edición de la Semana de la Torta del Casar arrancará en el Puente del Pilar

El Comité Organizador de la Semana de la Torta del Casar ha comenzado a preparar su XXVI edición, que se celebrará del 10 al 16 de octubre con diferentes actividades con el objetivo de fomentar, divulgar y dar a conocer la cultura de este producto artesanal.



En concreto, la edición de este año se verá marcada por la pandemia del coronavirus, no solo por las medidas de seguridad que deberán adoptarse en todo momento siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, sino también por la situación "crítica" que está viviendo el sector agroganadero en general y el sector quesero en particular, según destaca el comité, formado por el CRDOP Torta del Casar, el ayuntamiento, la Asociación para el Desarrollo de la Comarca Tajo Salor Almonte (TAGUS) y la Asociación Ruta Europea del Queso (AREQ).



Así pues, el programa de actividades se irá conformando en las próximas semanas y mantendrá el formato de las últimas ediciones con un abanico de actividades para que personas de todas las edades puedan participar en el evento.



Especialmente activos serán los días 10, 11 y 1 2 de octubre, con la V edición de la Feria Europea del Queso en Casar de Cáceres, complementada con talleres infantiles, catas comentadas y demostraciones culinarias en torno al queso. También durante esos días se desarrollará la XI Ruta de la Tapa en bares y restaurantes de Casar de Cáceres, y la XV Ruta Trashumante con migas, demostración de ordeño y sorteos.



En este sentido, el alcalde de Casar de Cáceres, Rafael Pacheco, confía en que la situación provocada por la Covid-19 haya sido "controlada" para entonces, garantizando en todo caso que se adoptarán "todas las medidas necesarias para que estas actividades que reúnen a muchas personas sean seguras tanto para ellas, como para las empresas participantes".



"La seguridad es la prioridad absoluta, y el formato final de la Feria Europea del Queso, los talleres o la Ruta Trashumante se irá concretando en función de la evolución que en los próximos meses tenga el virus, así como las innovaciones médicas para la lucha contra el mismo", añade.



Durante el resto de la semana habrá diferentes actividades dirigidas al conocimiento y difusión del queso D.O.P, algunas para jóvenes de colegios de la comarca y zonas aledañas, con objeto de mostrarles los secretos de la elaboración de la Torta del Casar, y otras para personas adultas, con catas especializadas impartidas por las propias queserías, así como charlas y conferencias en la Universidad del Queso.



Como final de la Semana, el 15 de octubre se prevé hacer el acto institucional en el que el CRDOP Torta del Casar reconoce la labor de personas y entidades que han destacado por colaborar en la difusión del producto y sus actividades, tal y como informa el sello extremeño en una nota de prensa.



A su vez, según el presidente de la DOP Torta del Casar, Ángel Juan Pacheco, se quiere dedicar este tiempo a dar a conocer la "gran labor" que realizan ganaderos, trabajadores de centros de recogida de leche, queseros o distribuidores, es decir, personas "ligadas al territorio, generadoras de una riqueza que, además, no se va a deslocalizar nunca y que contribuye al crecimiento de Casar de Cáceres, de su comarca y de toda Extremadura".

CONSEJO REGULADOR



Cabe destacar que los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.



La Denominación de Origen Protegida ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.