El registro general del Ayuntamiento de Cáceres abre el martes 26 con cita previa

El registro general del Ayuntamiento de Cáceres reabre el martes 26 de mayo y empezará a funcionar con cita previa que habrá que solicitar a través de la página web del Consistorio antes de acudir en persona a las instalaciones municipales.

Si no se dispone de los medios para pedir esa cita previa de forma online, se podrá hacer por teléfono y, en cualquier caso, solo se atenderá bajo una cita, por lo que "nadie" debe acudir al Ayuntamiento si no está citado. Solo se otorgará una cita por asunto y un máximo de cinco citas por persona.

El alcalde cacereño, Luis Salaya, ha hecho hincapié en que además, se deben cumplir las medidas de seguridad como acudir con mascarilla y respetar las distancias de seguridad y ser "estrictamente puntuales" llegando a la hora de la cita para evitar colas o aglomeraciones.

AYUDAS A PYMES Y AUTÓNOMOS

Respecto a las ayudas a pymes y autónomos, que podrán solicitarse del 1 al 30 de junio, Salaya ha pedido que los trámites se hagan a través del portal virtual, ya que todos los empresarios tienen un certificado digital que les habilita para realizar estos trámites de forma telemática.

Si no se puede hacer de forma online se puede hacer de forma presencial pidiendo cita en el registro, pero "será más rápido, más ágil y más cómodo" si se tramita por el portal virtual.

Además, se ha habilitado un teléfono exclusivo para este asunto con el objetivo de no colapsar otras líneas telefónicas municipales. El número al que hay que llamar sobre cualquier duda relacionada con las ayudas económicas es el 927 112 112.

LOS MERCADILLOS VUELVEN EN JUNIO

Respecto a la vuelta de los mercadillos al aire libre, Salaya ha explicado que, si Cáceres pasa a la fase 2 de la desescalada, durante la semana que viene se preparará "todo" para que, a la semana siguiente, es decir a principios de junio, los mercadillos puedan volver a funcionar "con todas las medidas de seguridad".

"Los mercadillos volverán con muchas restricciones", ha advertido el alcalde, y "no será como lo conocemos", ha añadido, ya que la normativa impone varias medidas que hay que cumplir en "cada uno de los puestos del mercadillo", por lo que augura que "no va a ser nada fácil".

Respecto al uso obligatorio de mascarillas, el alcalde ha indicado que "de momento" la policía no está multando a quien no la use, y ha recordado que el Ayuntamiento proveerá de este material a familias con pocos recursos económicos, por lo que se está haciendo acopio de mascarillas higiénicas reutilizables para estas personas.

Cabe recordar que el mercado franco más extenso de Cáceres es el que se celebra los miércoles en Vegas del Mocho; los jueves se celebra otro en la explanada del Mercado de Ronda del Carmen, y los sábado uno más en el barrio de Aldea Moret.