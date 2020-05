El Instituto de Medicina Legal de Cáceres realizó en 2019 un total de 145 autopsias

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Cáceres realizó el pasado año 2019 un total de 145 actuaciones tanatológicas por parte de su servicio de patología forense, con la finalidad de determinar las causas y circunstancias en fallecimientos por causas violentas y/o sospechosas de criminalidad, lo que ha supuesto un descenso de dos casos con respecto a las autopsias realizadas en el año 2018.



En concreto, de estas actuaciones, cuatro de ellas fueron por homicidios, 38 por suicidios y otras 18 por muertes en accidentes de tráfico, según se recoge en la memoria de la actividad del IML, de la que se desprende que el instituto informó un total de 3.354 asuntos periciales en sujetos vivos, pero en 1.109 casos (33,06%) la valoración no constituía la primera actuación que se realizaba en esa persona, ya que gran parte de las actuaciones, especialmente, la valoración por lesiones, requiere varios reconocimientos o revisiones.



Respecto a las 145 autopsias, 84 fueron por muertes violentas, mientras que en 31 casos de los que se requirió la actuación forense se debió a una causa natural, y el resto fueron otras actuaciones tanatológicas. Del total, 47 se realizaron en el partido judicial de Cáceres, 46 pertenecen al de Plasencia, 24 a Navalmoral de la Mata, 13 a la zona de Coria, 9 a Logrosán, 5 a Trujillo y 1 a Valencia de Alcántara.



Los 84 fallecimientos por causas violentas se produjeron por accidentes (42), muertes suicidas (38) y homicidas (4). Además, si se atiende al mecanismo de producción de la muerte accidental, se produjeron 18 muertes por accidentes de tráfico, 14 por caídas, 3 ahogamientos por sumersión, 1 por compresión torácico abdominal, otra por quemaduras, una más por intoxicación, dos muertes producidas por maquinaria, y dos provocadas por animales.



MUERTES POR ACCIDENTE DE TRÁFICO



El IML considera que "sigue existiendo una incidencia significativa de las muertes ocurridas en accidente de tráfico" durante el año 2019, ya que suponen el 12,41% del total de muertes objeto de actuación médico forense, por lo que la memoria realiza una distribución de estas muertes atendiendo a la edad, sexo de los fallecidos, y a los meses en los que ocurrieron.



De esta información se deduce que en abril, septiembre y diciembre no se produjo ninguna muerte por accidente de tráfico, mientras que en febrero y marzo se registraron 3 fallecimientos cada mes. En el resto del año (mayo, junio, julio, octubre y noviembre) tuvieron lugar dos muertes y en enero y agosto, una cada mes.



Por edades, cuatro de los fallecidos tenían entre 40 y 49 años, al igual que otros cuatro que estaban entre los 60 y 69 años. La franja entre 20 y 29 años registró tres muertes por tráfico, la misma cantidad que los comprendidos entre 50 y 59 años. No se produjo ninguna muerte por accidente de tráfico de menores de 19 años ni de mayores de 80. En la distribución de muertes en accidente tráfico según el sexo se deduce que, en el año 2019, fallecieron 15 varones (83%) y 3 mujeres (17%).



AUMENTAN LOS HOMICIDIOS Y SUICIDIOS



El número de homicidios registrados en la provincia de Cáceres el año pasado fue de 4, mientras que en 2018 solo hubo uno, lo que supone el 2,76 % de las muertes objeto de actuación judicial, situándose en cifras "sensiblemente altas" con respecto a los años anteriores.



En estos casos las víctimas fueron dos varones y dos mujeres. En el caso de los varones los mecanismos utilizados fueron arma de fuego y otro mediante contusiones, mientras que en el caso de las mujeres una falleció por estrangulamiento a lazo y la otra por acción de objetos contusos.



Las muertes suicidas ocurridas fueron 38, lo que supone un aumento de 2 casos con respecto al año 2018 y un 26,20% de las muertes sometidas a estudio médico forense durante el año 2019. Atendiendo al mecanismo de producción se registraron 20 muertes por ahorcamiento, tres por arma de fuego y otras tres por sumersión, dos por arma blanca, dos por intoxicación, siete por precipitación y una por arrojarse a las vías del tren.



Si consideramos el sexo de los fallecidos por esta etiología médico legal se obtiene que el 79% de los suicidas son hombres (30 en total) y el 21% mujeres, ya que fueron 8 las que se quitaron la vida el año pasado. El mes en el que más fallecimientos de este tipo ocurrieron fue julio, con siete suicidios, seguido de abril y mayo, con cinco registros cada uno.



OTRAS ACTUACIONES



Así, del total de las 3.354 actuaciones periciales realizadas en el IML, un total de 936 fueron por lesiones por agresión, mientras que las valoraciones en violencia doméstica y de género alcanzaron las 430. En lesiones por accidentes se realizaron 20, y por agresión o abuso sexual un total de 46. También se llevaron a cabo 25 informes de salud mental y 91 valoraciones de drogodependencia, entre otras actuaciones como los informes de derecho de familia, que ascendieron a 404.



En cuanto al servicio de clínica forense en el ejercicio 2019 cabe destacar, entre otros, la actividad de los equipos psicosociales, que registran un repunte del número global de la actividad pericial(un 9,10% más, respecto al año anterior), acercándose dicha cifra a la media anual de los últimos 16 años.



Este incremento obedece al aumento de los informes emitidos en relación con lesiones de índole culposa (un 27% más) y con lesiones de índole dolosa (un 23% más), fundamentalmente, por el crecimiento de un 25% en lesiones por agresión, un 33,95 % en casos de violencia doméstica y de género, y un 29,11 % en lesiones por accidentes de tráfico.



Aunque con menos incidencia en el cómputo numérico global, debe destacarse, por la gravedad del delito, el incremento del 24,32% en casos de agresión/abuso sexual respecto a 2018, según recoge la memoria del ILM.



En cuanto a la Unidad de Valoración Forense Integral, compuesta por una psicóloga y una trabajadora social se colaboró en la resolución de un total de 73 asuntos de violencia de género con la emisión de los informes psicológicos y sociales forenses pertinentes.



Finalmente, por parte de Los Equipos Técnicos de Familia, compuestos desde marzo de 2018 por tres psicólogas y dos trabajadoras sociales, se realizaron asesoramiento, en materias civiles a los todos los órganos judiciales de la provincia de Cáceres, y se intervino en 217 asuntos.