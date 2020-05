Unidas Podemos cree que el plan de movilidad Cáceres no resuelve el distanciamiento social

El Grupo Municipal se Unidas Podemos (UP) en el Ayuntamiento de Cáceres, ha criticado que el plan de movilidad presentado por el Gobierno local para afrontar la fase de desescalada "fracasa en su primer objetivo" porque no resuelve el distanciamiento social para evitar la propagación del coronavirus.

En concreto, según el concejal de la formación, "no es que no solucione los problemas de distanciamiento social, es que ni siquiera se los plantea", ya que entre las carencias de este plan de movilidad está "el absoluto abandono de los barrios y del comercio de proximidad y la total falta de medidas para niños y personas mayores".

UP cree que este plan de movilidad debería incluir la prohibición total de circular a más de 30 km/h para mejorar la seguridad de los peatones y potenciar los medios de transporte alternativos, especialmente las bicicletas y los patinetes, además de reforzar el transporte público.

También deberían habilitarse aparcamientos provisionales allá donde sea posible para dar más espacio a los peatones y al comercio local, tal y como informa la formación en una nota de prensa.

Calvo lamenta que "la alcaldía haya decidido actuar en solitario, sin contar con la colaboración del resto de los grupos ni de otros actores sociales", y critica que "se ha hecho tarde y se ha presentado con precipitación, sin dar oportunidad a hacer aportaciones que podrían haberlo enriquecido mucho".

Por ello, el concejal de la formación morada reclama que se constituya el grupo de trabajo que ha propuesto UP al tiempo que enumera "diez deficiencias" que su grupo ha encontrado en este Plan de Movilidad Extraordinario ante la Pandemia del Covid-19.

DIEZ DEFICIENCIAS

En cuanto a los barrios, el equipo de Gobierno "olvida" que Cáceres tiene más barrios aparte del centro y critica que "no se propone ni una sola medida" para la movilidad de los habitantes de San Blas, Llopis o Aldea Moret, por poner tres ejemplos, a pesar de que se trata de barrios con calles estrechas y en muchos casos sin aceras en las que no es posible mantener la distancia de seguridad.

Igualmente, según UP, tampoco tiene en cuenta a los menores que han llenado las calles de bicicletas y patinetes compartiendo el mismo espacio con los coches.

En cuanto a la tercera edad, no se ha pensado en que estas personas necesitan poder detenerse a descansar de una manera segura, "algo para lo que no se ha tomado ninguna medida".

UP cree que el equipo de Gobierno "también se olvida" del comercio de proximidad al dejar de lado a los barrios, porque no se contempla ninguna medida de reordenación de las vías públicas para favorecer la apertura de los comercios, la instalación de mostradores en la puerta de las tiendas o liberar espacio para las terrazas.

En cuanto al límite de velocidad a 30 km/h en horario de actividad física, la formación cree que "esa reducción es más necesaria en las horas en las que las calles están llenas de niños y personas mayores, calles que en muchos puntos carecen de aceras o las tienen cortadas".

También critica que no se fomente el uso de la bicicleta, que no se refuerce el transporte público, que no se habiliten aparcamientos provisionales y que no se amplíen más zonas de peatonalización.

Asimismo, UP critica que el ayuntamiento no contemple medidas de evaluación y seguimiento del plan, "de cara a un diseño adaptado a las necesidades y a las posibilidades tecnológicas del siglo XXI", concluye la formación.