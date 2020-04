Fuerzas y Cuerpos de Seguridad controlarán la movilidad entre las comarcas cereceras

Efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado controlarán los accesos a las comarcas productoras de cereza de Extremadura, fundamentalmente las del Valle del Jerte, ante el inicio de la campaña, con el objetivo de que la movilidad de vehículos y personas esté dentro de lo establecido y contribuir así a la contención de la pandemia del Covid-19.



Así se ha abordado en el Centro de Coordinación Operativo Policial de Extremadura, dirigido por la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, tras la reunión que tuvo lugar este pasado jueves con colectivos de empresarios de este sector, así como con representantes del turismo, cooperativas, mancomunidad y Junta para establecer las medidas sanitarias y de seguridad necesarias y en el marco del Decreto Ley de Medidas Urgentes para el sector agrario.



La delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, ha explicado en este sentido que en las campañas agrícolas podrán participar trabajadores del sector agrario o de otro sector, tanto de fuera como de dentro de las comarcas productoras pero, en cualquier caso, los desplazamientos deberán estar justificados con un contrato de trabajo previo.

Según la Delegada, "no se puede acceder ni circular por la zona con el motivo de ir a buscar trabajo, pues previamente deben haber sido contratados para desempeñarlo. Los ciudadanos no pueden desplazarse a buscar trabajo ni al Jerte, ni a otra zona productora de cereza, ni más tarde a las Vegas del Guadiana", en referencia a las posteriores campañas de fruta de hueso, que comenzarán en la provincia de Badajoz.



Por ello, se recomienda inscribirse previamente como demandante utilizando los mecanismos creados a tal efecto por el Sexpe o cooperativas del sector.



Asimismo, no está autorizado el traslado a segundas residencias de personas de otros lugares que tienen explotaciones de cerezas en la zona, quedando limitada dicha actividad a los trabajadores contratados para ello.



García Seco recalca que "no pueden llegar de otras comarcas a trabajar en la cereza aunque tengan allí sus segundas residencias, esta actividad sólo puede ser ejercidas por los profesionales para garantizar la recolección de todos estos frutos".



Con estas actuaciones, se trata de evitar la masificación de las principales zonas de producción agrícola dado que las medidas del estado de alarma continúan vigentes y por tanto también el confinamiento de la población.