Ayuntamiento Cáceres refuerza desinfección de barrios con más población menor de 14 años

El Ayuntamiento de Cáceres ha reforzado la desinfección de las vías y espacios públicos de los barrios (Montesol, Mejostilla, Cáceres El Viejo, Nuevo Cáceres y Casa Plata) en los que se concentra la mayor población de menores de 14 años, para que la salida del confinamiento de los niños a partir del lunes "se produzca de la forma más segura posible" y se eviten situaciones de propagación de la infección del coronavirus.



La ciudad cuenta con más de 11.000 niños de entre 4 y 14 años y el Consistorio ha acudido al Servicio de Información Geológica (SIG) para conocer dónde "previsiblemente" se concentrará el mayor número de menores para actuar, de forma especial, en la desinfección de esos barrios, según ha explicado el alcalde cacereño Luis Salaya, que ha incidido en que no se levanta el estado de alarma para los menores, sino que solo se trata de "dar un paseo".



Así, Cáceres no permitirá el uso de parques y zonas verdes que ya cuentan con cierre perimetral (El Príncipe, El Rodeo, Padre Pacífico y el parque de Ribera del Marco) que permanecerán cerrados. Tampoco pueden usarse las áreas de juegos infantiles repartidas por los barrios y que están precintadas desde el primer día del estado de alarma. Para ello, se están revisando y renovando las cintas de precinto y los carteles porque "no pueden usarse", ha incidido el alcalde, que ha pedido responsabilidad a las familias y que se eviten aglomeraciones.



Salaya ha explicado este viernes en una rueda de prensa online que tan pronto como se publique la orden ministerial de la salida de los niños a la calles, el ayuntamiento difundirá a través de redes y cartelería las instrucciones concretas de cómo van a ser esas salidas "para que nadie tenga dudas sobre cómo debe hacerse".



Se sabe que se podrán dar paseos de una hora, a un kilómetro de distancia del domicilio como máximo y acompañados de un adulto, que podrá ir hasta con tres niños. No pueden juntarse con otras familias ni jugar en parques, aunque sí podrán llevar juguetes.



"La recomendación más importante es que las familias no recurran a las zonas sociales a las que están acostumbradas a ir con sus hijos porque se trata de un paseo y no de una concentración", ha incidido el regidor cacereño.



DESINFECCIÓN POR OZONO



También ha informado de que el ayuntamiento ha adquirido tres máquinas de desinfección de ozono "más grandes y potentes" para desinfectar salas y dependencias municipales que focalizarán el trabajo en las zonas donde haya más tránsito de personas, una vez se vaya produciendo la 'desescalada'.



Se han comprado 15 termómetros más de infrarrojos, que se suman a los dos que se habían asignado a la Policía Local, para controlar el estado de salud del personal del ayuntamiento cuando se vayan incorporando a sus puestos de trabajo, así como dispensadores y gel hidroalcohólicos para tenerlos a disposición en todos los edficios muncipales.



En cuanto a que, debido a la situación sanitaria de Cáceres, la 'desescalada' en la ciudad pueda retrasarse respecto al resto de España, Salaya ya indicado que el desconfinamiento debe hacerse al "ritmo que marquen los profesionales y que marquen los expertos que deben tomar las decisiones en esta crisis".



En este sentido cree que "ni el Ayuntamiento de Cáceres ni ninguna administración" debe "presionar a nadie" para que se lleven a cabo unas medidas concretas porque eso podría provocar "un efecto rebote" que fuese peor para la situación sanitaria.



"Quedamos en manos de los expertos y debe ser así", ha recalcado Salaya, que sí ha incidido en que "si Cáceres sale más tarde del confinamiento, necesitará más ayuda para superar la situación económica derivada del confinamiento" al igual que todos los territorios que tarden más en volver a la normalidad. "Eso es la voz que lanzaremos a otras administraciones y ésa será la exigencia del ayuntamiento a todas las instituciones, pedimos que se nos ayude desde la solidaridad", ha concluido.



DENUNCIAS POLICÍA LOCAL



Respecto a las denuncias que ha interpuesto la Policía Local por incumplir las restricciones del estado de alarma, en la jornada de ayer jueves se ha sancionado a 10 personas, de los 128 peatones y 348 vehículos controlados.



De la decena de sanciones, 4 han sido a peatones que no tenían justificada su presencia en la vía pública y 6 a conductores de vehículos, uno de ellos reincidente y otro que es la sexta denuncia que acumula, por lo que ha sido propuesto para una denuncia por un delito de orden público, como ha sucedido ya con otros reincidentes.