PP pide que la provincia cacereña tenga todos los recursos para acabar con Covid

Así, lo ha reclamado el presidente del PP en la provincia de Cáceres, Laureano León, al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara y al consejero de Sanidad, José María Vergeles.

León ha recordado que la provincia cacereña "es una de las más castigadas de España" y el PP cree que eso es debido a que "no se están tomando las medidas adecuadas y a la falta de recursos como EPIs, mascarillas y guantes".

Además, ha afirmado que, "si estamos así con los datos ofrecidos y que no son los reales, es porque las cosas no se están haciendo bien".

Por ello, ha pedido que se hagan test masivos ya que "no se puede perder más el tiempo" porque "son muchos los fallecimientos, los contagios y muchas las familias que lo están pasando mal en estos momentos tan delicados".

Junto con ello, ha explicado que "no se puede seguir mirando hacia otro lado, no se puede comparecer y poner una excusa tras otra, y no se pude seguir castigando a las áreas de salud de nuestra provincia, en especial a la de Cáceres y Plasencia, que son las que se encuentran en una situación más delicada".

También ha pedido que se den a conocer los datos "reales" de contagios y fallecimientos, porque "si no nos enfrentamos a la verdad, jamás lograremos salir de esta situación lo antes posible", ha subrayado.

También, muestra su preocupación por la situación de las residencias de mayores, asegurando que "es incomprensible que no se faciliten los datos en tiempo y forma porque hace pensar que tienen algo que esconder".

León ha pedido al PSOE de la provincia y a su secretario general, Miguel Ángel Morales, "que no miren hacia otro lado" y "que no se conviertan en los cómplices de la Junta, del SES y del Sepad" y, ha tendido la mano para trabajar "de manera conjunta" para terminar con la crisis sanitaria "cuanto antes".