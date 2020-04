Cáceres inicia campaña para informar sobre cómo, cuándo y cuánto pueden salir los niños

Ep

El Ayuntamiento de Cáceres va a iniciar una campaña de información a la ciudadanía sobre las condiciones en las que los niños menores de 12 años pueden dejar el confinamiento de forma progresiva a partir del 27 de abril, según ha anunciado del Gobierno.



El alcalde cacereño, Luis Salaya, quiere que los cacereños sepan "cómo, cuándo y cuánto" podrán salir los niños a la calle, de manera que se está preparando información "lo más clara posible" para que lleguen a todo el mundo las condiciones de este desconfinamiento de los más pequeños de la casa.



"Es fundamental para que esta salida de los niños a la calle no sea un paso atrás", ha dicho el regidor, que se ha congratulado de que se pueda dar este paso, pero ha pedido "mucha responsabilidad" a las familias para que se haga de la "mejor manera posible".



Desde el Ayuntamiento cacereño se están tomando ya algunas medidas para acondicionar la ciudad de cara a la salida de los niños, como el arreglo de "algunas zonas concretas" de jardines y paseos que no están cerrados. Para ello, se ha incorporado ya personal de mantenimiento de zonas verdes con "todas las medidas de seguridad", para cortar la hierba que ha crecido aunque, ha añadido, "falta tiempo para recuperar la normalidad de los jardines".



Respecto al proceso por fases de lo que se ha llamado 'desescalada' y teniendo en cuenta que Cáceres es la zona más castigada por el coronavirus de toda la región, el alcalde confía en que la ciudad "no sea la última" localidad extremeña en acabar con el confinamiento, ya que "los principales focos de la enfermedad están muy localizados", ha dicho.



A pregunta de los medios sobre este asunto, Salaya ha reconocido que la ciudad tiene "muchos contagios" comparados con Extremadura y "muchos fallecimientos por contagio" en comparación con España, pero esta situación "dramática" la ha achacado a "una altísima media de edad" de la población contagiada por Covid-19, que mantiene el mayor rango de muertes.



"Ojalá no haga falta que seamos los últimos en incorporarnos a la vida normal", ha manifestado el regidor este lunes en la rueda de prensa online que ofrece cada día sobre las novedades de la crisis sanitaria. Salaya ha pedido también que, por el bien de la ciudad, se restablezca la normalidad "lo antes posible" pero "con todas las garantías".



Así, cree que sería "lamentable" que las localidades se "pelearan" por el orden en el que se lleve a cabo la 'desescalada', aunque admite que habrá que discutirlo entre las Comunidades Autónomas (CCAA). "Estoy convencido de que todo el mundo tendrá que acatar el orden que ponga en marcha el Gobierno y para esto no hay ideologías ni sensibilidades territoriales, sino que la decisión se coordinará igual en Cataluña, en Extremadura y en Andalucía, independientemente de quien gobierno o de las ganas de independizarse que tenga".



Salaya ha vuelto a defender que mantiene "contactos continuos" con el presidente de la Junta, el consejero de Sanidad y otros responsables del Servicio Extremeño de Salud. Con estos últimos ha dicho que habla "todos los días, incluidos los fines de semana" para conocer la situación de la pandemia en la ciudad. "Les traslado mi preocupación por los datos en la ciudad y, especialmente, por los focos en las residencias de mayores", ha recalcado.



SIN DIRECTRICES DE FERRAZ



El alcalde ha sido interpelado también por la negativa a declarar luto oficial en la ciudad y sobre si hay alguna "directriz" del PSOE nacional para que no se muestren signos de duelo. Salaya ha respondido que él "no" ha recibido ninguna llamada ni mensaje sobre este asunto, y ha recordado que hay ayuntamientos socialistas en otros puntos de España que "sí" han colocado banderas a media asta.



"No digo que no exista una directriz así, pero aquí no la hemos recibido", ha recalcado Salaya, que insiste en que la decisión se ha tomado escuchando a la ciudadanía y pensando en la ciudad. "Nosotros no gobernamos con directrices de Ferraz", ha zanjado.



Así, mantiene la idea de que los homenajes y los lutos lleguen cuando todo esto acabe porque cree que "es lo correcto", y ha indicado que la decisión la tomó después de consultar a expertos en protocolo. "Yo no le pregunté a Ferraz", ha concluido.