El IMAS de Cáceres concede 427 ayudas de primera necesidad por un importe de 203.726 euros

El Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) del Ayuntamiento de Cáceres ha concedido, desde el pasado 24 de febrero, un total de 427 ayudas de primera necesidad a familias desfavorecidas, por un importe total de 203.726 euros, lo que supone casi la mitad del presupuesto anual para este fin.

Del total de ayudas, se han concedido 4.358 euros para gastos farmacéuticos, para alojamiento alternativo 520 euros y para leche maternizada 3.649 euros, entre otros conceptos.

Solo en la jornada de este jueves, el IMAS recibió 81 llamadas, con una media de 27 consultas en cada uno de los teléfonos habilitados, para temas como ayudas sociales urgentes, renta garantizada, temas de empleo y contactos con personal técnico de vivienda de la Junta de Extremadura para conocer plazos de ayudas de alquiler.

Precisamente, este jueves se han tramitado 5 ayudas, por un importe de 1920 euros, para alimentos, alquiler de la vivienda habitual y gastos de la vida diaria de familias con dificultades económicas, según ha informado el alcalde cacereño, Luis Salaya, este viernes en rueda de prensa online.

Por lo que se refiere a las personas mayores, se atendieron ayer 5 llamadas, de las que tres fueron derivadas a Servicios Sociales y dos a la red de voluntarios, RedCor, para que realizaran algún servicio. Además, se realizaron 89 llamadas de seguimiento a personas para conocer su situación a raíz del confinamiento domiciliario.

En cuanto a la actuación con menores se siguen derivando algunos a diversos programas de atención, y se han remitido las propuestas de los recursos socioeducativos para campamentos y escuelas de verano.

"Trabajamos en un replanteamiento de los campamentos de verano para que tengan un alcance mayor y un carácter educativo más remarcado", ha destacado el alcalde.

Desde el programa de empleo Crisol se han realizado llamadas para informar sobre el nuevo aplazamiento y se han mantenido contacto con todas aquellas personas usuarias que cumplen con el perfil para inscribirse en la bolsa de trabajo de recogida de cerezas en el Valle del Jerte, por si les pudieran interesar estas ofertas de trabajo.

APOYO ESCOLAR Y HUERTOS DE AUTOCONSUMO

Salaya ha mostrado su agradecimiento a la comunidad educativa "que lleva un mes trabajando en una situación excepcional", ha dicho, ya que "se están enfrentando a un nuevo reto, lleno de obstáculos, y al que han tenido que adaptarse de una forma muy rápida".

"Es complicado atender de manera justa a todo el alumnado, y no dejarlos desamparados cuando existe una brecha digital que esconde una preocupante brecha social", ha añadido.

Para contribuir a disminuir esa brecha, RedCor ha puesto en marcha un voluntariado de refuerzo educativo, bajo el lema 'Acompáñame aprendiendo', en el que un equipo de profesores voluntarios de Primaria, Secundaria y Bachillerato ayudan a resolver dudas de las materias que están estudiando, así como a conocer el funcionamiento de Rayuela y demás herramientas TIC. En el teléfono 650 381 214 pueden consultar estas dudas y solicitar esa ayuda de apoyo escolar.

Respecto a los huertos de autoconsumo y el permiso para que se pueda acudir a ellos, el alcalde ha dicho que está "muy de acuerdo" con que se pueda acceder a estos recursos porque muchas familias dependen de este sistema de huertos para abastecerse.

Otra cosa distinta son los huertos de ocio, que son un recurso de entretenimiento y no de producción para el abastecimiento de víveres.

En este sentido, el Ayuntamiento de Cáceres ha incorporado a dos trabajadores que riegan las plantaciones para que no se pierdan pero no se permitirá el acceso de los usuarios porque eso supone una reunión de personas que trabajan a la vez y eso no está permitido por las normas actuales de distanciamiento social.