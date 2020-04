El Ayuntamiento de Cáceres diseña actividades para celebrar San Jorge de forma virtual

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres ha diseñado una serie de actividades para que los cacereños celebren la festividad de San Jorge, patrón de la ciudad, de una forma "virtual" con la publicación en sus redes de fotos de hogueras de otros años, dibujos infantiles de dragones y decoración de ventanas y balcones con los colores rojo y blanco, de la bandera de la ciudad.



Con el lema 'Eres parte de la leyenda', se pretende que los cacereños vivan la festividad desde el confinamiento de sus casas provocado por la crisis sanitaria, que ha impedido que el próximo martes, 21 de abril, se celebre el desfile del dragón. Además, el miércoles 23, que era festivo local, se ha anulado y se ha traspasado al viernes, 25 de septiembre.



El objetivo es que los cacereños "creen, decoren, revivan y compartan" en redes sociales todas las actividades relacionadas con esta fiesta tradicional. Para ello se ha creado en redes sociales el hastag #sanjorgecc20, específico para todas las acciones que se realicen esos dos días y se ha diseñado un marco de Facebook para las fotos de perfil.



El alcalde cacereño, Luis Salaya, ha avanzado este viernes las actividades que se han programado y en las que se invita a los vecinos a publicar fotos de hogueras para crear "una exposición virtual" de la celebración de otros años de la festividad del patrón de la ciudad.



El programa incluye una parte de manualidades en la que se propone a los niños que creen su propio dragón en casa con materiales reciclado y "con todo lo que tengan en mano en casa". "Queremos que trabajen la imaginación para hacer el mejor dragón posible y que suban las fotos a las redes sociales desde su casa", ha advertido.



"Pretendemos que los niños llenen el vacío que va a quedar en la ciudad al no tener este año un dragón propio en el desfile del día de San Jorge, pero tendremos cientos de dragones en todos los balcones que canalizarán la ilusión de todos los niños y niñas y nos ayudarán a mantener viva esta fiesta", ha destacado el alcalde en la rueda de prensa online que ofrece cada día para dar cuenta de las novedades de la crisis.



Así, el Ayuntamiento cacereño propone también que los balcones de los cacereños "formen parte de la historia de la ciudad" y que los días 22 y 23 de abril se cuelguen de las ventanas y balcones banderas medievales, telas y escudos con los colores de Cáceres y su leyenda. Para avivar la imaginación y ponerlo más fácil, se difundirá algunos ejemplos de manualidades, dragones, escudos y dibujos en la web del ayuntamiento para que se puedan hacer fácilmente en casa y con los materiales que se tengan a mano.



Antes de esos días, en la tarde del domingo 19 de abril, se ofrecerá la actividad 'Revive la Leyenda' en la que habrá cuentacuentos con la Leyenda de Mansaborá, y las casas se llenarán de caballeros, princesas, palacios, pasadizos y gallinas de la mano del grupo Atakama, que podrá verse en streaming a las 18,30 horas.



Además se retransmitirá el desfile de San Jorge 2019 en streaming en la página del Ayuntamiento el día 22 a partir de las a las 20,30 horas y la Banda Municipal está preparando un vídeo con sus músicos y quiere estrenarlo aprovechando la fecha del 23 de abril en la que acompañaban con su música en la procesión cívica.



Cabe recordar que la Asociación de Vecinos Urbanización Cáceres El Viejo había lanzado también la idea de decorar los balcones en San Jorge. Salaya ha dicho que las actividades planteadas "son compatibles" con la iniciativa vecinal y, además, se hacen extensivas a toda la ciudad.



EL FESTIVAL DE TEATRO, EN EL AIRE



A la pregunta de si el Consorcio Gran Teatro ha tomado alguna decisión sobre el Festival de Teatro Clásico, que se celebra cada año en junio, Salaya ha dado por hecho que no se podrá celebrar en las fechas previstas aunque "no hay una decisión oficial" todavía.



"Estamos estudiando todo estos días y tomaremos una decisión en los próximos días", ha avanzado, si bien recuerda que se han suspendido eventos que se iban a celebrar en julio, y todo apunta a que actos multitudinario no se podrán llevar a cabo en los próximos meses.



El alcalde ha apelado a la "cautela" sobre lo que vaya deparando la crisis pero, a renglón seguido, ha añadido que "todos tenemos más o menos claro que están lejos todavía los eventos multitudinarios". "Habrá una decisión pronto pero habrá que tener eso en cuenta", ha concluido.