PP pide a Salaya que "exija" conocer "datos reales" contagios y fallecidos en residencias

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha pedido este martes al alcalde de la ciudad, Luis Salaya, que "exija" al presidente de la Junta y al consejero de Sanidad los "datos reales" de los contagios y fallecidos en las residencias de mayores de la ciudad, ya que le llegan "muchas denuncias" de familiares sobre una "supuesta" ocultación de datos en estos centros.

Concretamente, para conocer estos datos, los 'populares' van a solicitar este martes por escrito el número de personas afectadas fallecidas en la ciudad por Covid-19 desde el 1 de marzo hasta el día de hoy. El número de fallecidos en Cáceres en febrero y marzo de 2019 y 2020, y un informe de Secretaría que recoja el número de enterramientos realizados en Cáceres en la misma fecha.

Y es que Mateos ha recordado que la última vez que solicitó a Salaya los datos de afectados en la ciudad fue en la Comisión de Acción Comunitaria, y ha criticado que hayan tardado más de un mes en dar a conocer los primeros datos de contagios en Cáceres.

Unos datos que, según el PP, "son falsos porque no se están haciendo test", lo que demuestra, que "el Gobierno local está viviendo una realidad paralela a la que están viviendo los cacereños".

De este modo, para el PP es "incomprensible" que Salaya no conozca la situación "real" de la incidencia del Covid-19 en Cáceres, cuando "hay muchos municipios en nuestra provincia que tienen esa información y que la facilita el propio SES".

Además, Mateos ha recordado que el área de Salud de Cáceres es la que más casos registra de toda Extremadura, por lo que "la preocupación del equipo de Gobierno debería ser extrema".

Así, el portavoz 'popular' ha pedido a Salaya que "no mire para otro lado, que por encima de la política y de los partidos, está velar por el bienestar de nuestros mayores y de los trabajadores sanitarios", según informa el PP cacereño en una nota de prensa.

TEMA "TABÚ"

Por otro lado, Mateos ha lamentado que este asunto se haya convertido en un "tema tabú" para el equipo de Gobierno en Cáceres, a la vez, que echa en falta que Salaya no sea más reivindicativo y exigente con este asunto, porque "estamos hablando de decenas de familias afectadas por esta situación".

"Al igual que no comprendemos, cómo en ni una sola comparecencia pública que ha hecho, no hable del estado de nuestros mayores en las mismas", ha reprochado Mateos al alcalde cacereño, al que critica también por el "silencio cómplice" respecto a este asunto.

Asimismo, el PP lamenta la "dejadez" de Fernández Vara y Vergeles con Cáceres, a la vez que le ha pedido "que no mientan ni un día más a los cacereños porque no se lo merecen". "Detrás de esta grave crisis sanitaria no hay número sino personas", concluye.